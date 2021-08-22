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Ekonomi

Kripto piyasasında sert yükseliş!

Kripto paralarda Bitcoin ve Dogecoin'de yükseliş görülürken Rıpple ve Ethereum'da da düşüş yaşanıyor.

Yeniakit Publisher
2021-08-22 14:06:00 -
Kripto piyasasında sert yükseliş!

Yatırımcıların ilgiyle takip ettiği kripto parada önceki günlerde 45 bin doların altına gerilemiş olan Bitcoin gelen tepki alımlarıyla beraber yönünü yukarı çevirmişti. Bitcoin yüzde 0,45'lik artışla bugün 49.094 dolara yükseldi.

Güne 0,57'lik bir yükselişle devam eden Dogecoin, bugün 0,306803 dolar üzerinden işlem görüyor.

Rıpple ve Ethereum'da düşüş görüldü

Güne 0,82'lik bir değer kaybı ile başlayan Ethereum şu anda 3.260,28 dolar üzerinden işlem görüyor.

Güne yüzde 0,81'lik bir değer kaybıyla başlayan Ripple XRP, şu anda 1,24170 dolar değerine sahip.

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