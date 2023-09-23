Kripto paranın ne olduğunu kaç kişi biliyor?

“Kripto Para Bilinirlik ve Algı Araştırması-2023”ün sonuçları, kripto para ve blokzincir sektörüne dair ilgi çekici veriler sundu. Araştırma; Türkiye’de kripto para ekosisteminde yaşanan gelişmelere ayna tutmak, elde edilen verileri kamu ve paydaşlarla paylaşmak, kripto paraya dair beklentileri, motivasyonları ve bariyerleri tespit etmek ve çıkan sonuçlar nezdinde yapılabileceklere dair doğru bir yol haritası çıkarmak amacını taşıyor.

Bilinirlik artışta

Kripto paranın bilinirlik oranı her yıl artış göstermeye devam ediyor. Bu yıl kripto parayı duyanların oranı yüzde 99 olarak tespit edildi. Bununla birlikte işlem yapanların oranı da geçtiğimiz yıla göre iki katına yükselerek yüzde 25,1 oldu.

İşlem yapma oranları artsa da işlem tercihleri geçtiğimiz senelerle benzer şekilde ilerliyor. İşlem yapanların %60’ı Bitcoin’i tercih ediyor. Kripto paranın kullanım amaçları sorulduğunda ise; kripto parayı duyan her 4 kişiden 3’ü, kısa vadeli alım satım işlemi için kullanıldığını ifade etti. İşlem yapanlarda da her 5 kişiden 4’ü aynı görüşte.

Yatırımda kaçıncı sırada?

Yatırım tercihlerinde geçtiğimiz yıla göre değişiklikler tespit edildi. Kripto paralar, yüzde 29 ile en çok tercih edilen ikinci yatırım aracı oldu. Gayrimenkul ise, yüzde 30 ile ilk sırada yer aldı.

Bununla ilişkili olarak kripto parayı duyanların yüzde 49’u, işlem yapanların ise yüzde 75’ine göre, kripto para güvenilir bir yatırım aracı olarak görülüyor. Bu listenin başında da yüzde 82 ile yine gayrimenkul yer alıyor.

Paribu CEO’su Yasin Oral, “Sonuçlar bize, kripto paranın bilinirliği ve kullanım oranında her yıl artış olduğunu gösteriyor. Aynı şekilde kripto paraya duyulan güvende de ciddi bir artış oranı gözlemliyoruz." dedi.

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