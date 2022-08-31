Kripto paralar ve yaklaşan devrim

İslam medeniyetinin önemli derecede uzun sayılacak bir döneminde, Endülüs Emevi Devleti zamanında, devlet tarafından para basılmamış, bu iş bağımsız sarraflara bırakılmış, onlar da kendi paralarının tedavülde kalması için her daim paralarının değerini ve kalitesini korumuş, böylece paralarının değeri tüm yaşananlara rağmen sadece %3-%5 arası değer kaybetmiştir.

Fakat diğer yandan gerek İslam ülkelerinde gerekse diğer tüm dünya ülkelerinde kağıt paralar çıkana kadar yapılan tağşişlerle altın ve gümüş paraların değerleri düşürülerek, devletler tarafından vatandaşların birikimlerinin erimesine neden olunmuş/zorunda kalınmıştır. Hatta bu olay modern dünyada öyle bir seviyeye ulaşmıştır ki en son Obama’nın başkanlık döneminde meydana gelen ve bankacılık sistemini çöküşe yaklaştıran krizden sonra 3 trilyon dolara yakın para basılmış ve tüm ülkelerin merkez bankalarında rezerv olarak tuttukları paralar ciddi derecede değer kaybetmiş, yani ABD kendi parası ile ticaret ve birikim yapan tüm dünyayı bir bakıma vergilendirmiştir.

18. yüzyıla kadar tağşişlerle devam eden bu vergilendirme yöntemi kağıt paranın ortaya çıkışından sonra bu defa fazla para basmak suretiyle güncellenmiş ve iki asrı aşkındır (özellikle az gelişmiş ülkelerde) tıkır tıkır çalışmaktadır. Daha basılır basılmaz hazine ile merkez bankası arasındaki ilişkiden dolayı üzerindeki geri ödeme faizinden ötürü değeri her saniye azalan paralarla hayatını faizden uzak yaşamaya çalışan, fakat bir yol bulamayan, bu sömürünün altında ezilen insanlık için içinde bulunduğumuz bu devrim süreci son derece önemlidir.

Kurulu para (yani faiz) sisteminin sahipleri tarafından ele geçirilmeden önce merkezi bir sisteme bağlı olmayan kripto para meselesi çok iyi anlaşılmalı, yaygınlaştırılmalı, ülkece sürece yön verecek hamlelerde bulunulmalı ve coğrafyamız için öncü, yönlendirici bir liderlik üstlenilmelidir.

Öncelikle ülkelerin dönemlik anlaşmalarla kendi aralarındaki ticaretlerde kullanmaları beklenen bu paralar ilerleyen dönemlerde ülkelerin, bölgelerin hatta belki tüm dünyanın resmi para birimi olmaya adaylar.

Kripto paraların önemi piyasadaki alım-satım işlemleri ile para kazanmaya çalışan ve bu meseleye bu kadar sığ bakanların gözlüğünden değerlendirilirse meseleyi anlamak mümkün olmaz. Bu yazının konusu da kesinlikle bu sisteme yatırım yapılması hususunda tavsiyelerde bulunmak değil. Mesajımın içeriği, dünyayı hızla değiştiren ve kripto para sisteminin de ortaya çıkmasına neden olan muazzam blokzincir teknolojisinin anlaşılması ve bu sistemin Batı'nın kurulu finans sistemine kurban edilmemesi halinde ne denli büyük bir finansal devrime kapı aralayabilecek potansiyele sahip olduğunu ifade etmek...

Kripto paraların penceresinden bakıldığında, var olan finansal sistem için kartların yeniden dağıtılacağını işaret eden birçok olay yaşandı son dönemde. Hepsini bir bütün olarak ele aldığımızda sessiz sedasız yaklaşan büyük bir devrimin artık çok yakınımızda olduğu anlaşılıyor.

Matbaa devrimini kaçıran, ilk finansal devrimi kaçıran, sanayi devrimini kaçıran, birinci internet devrimini kaçıran İslam dünyasının, bu defa da geri de kalırsa bir sonraki fırsatının ne zaman kapısını çalacağı da büyük bir muamma...

R. Levent Işık-Diriliş Postası