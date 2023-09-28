Kripto paralar bu yüzden düştü!

Kripto piyasası, dün SEC Başkanı Gery Gensler’in Temsilciler Meclisi’nde verdiği ifadeyi takip ederken Gensler’in zor anlarına şahitlik etti. Ardından SEC’ten spot Ethereum ETF erteleme kararı geldi. Kripto piyasası haber akışlarıyla hareketlenip Bitcoin 26.850$ seviyelerini görse de hızla geri çekildi.

Bu sabah Bitcoin 26.450$ seviyelerinde fiyatlanırken, lider altcoin Ethereum 1.615$ seviyelerinden alıcı buluyor. Bitay Araştırma Departmanı Analisti Betül Yavuz şu değerlendirmeyi yaptı: " Kripto piyasasında yakından takip edilen ve sıkça ismini duyduğumuz SEC Başkanı Gery Gensler, dün Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi önünde milletvekillerinin kıskacına alındı. Temsilci Tom Emmer, hararetli bir tartışmada Gensler'i "tarafsız bir düzenleyici" olmamakla ve dijital varlıklara yönelik "taciz yaklaşımıyla düzenleme" yapmakla suçladı.

Gensler daha önce yaptığı birçok açıklama gibi kripto piyasasında manipülasyonun çok olduğunu söyledi. Ayrıca bir diğer Temsilci McHenry’nin Bitcoin’i neden menkul kıymet olmadığı sorusuna Gensler’ın cevabı; Menkul kıymetler yasalarına tabi olup olmadığının belirlenmesine yardımcı olmak için kullanılan “Howey Testi” olarak adlandırılan testi karşılamadığını bu nedenle de Bitcoin’in menkul kıymet olmadığını söyledi."

Gensler’in ifadesi öncesinde yükselişe geçen Bitcoin, konuşma ardından düşüşe geçti. Yükseliş ardından hem kar satışları hem de Gensler’in ifadesindeki yetersiz cevaplarla Bitcoin’deki düşüş kaçınılmaz oldu. Ardından gelen SEC’in ARK21 Shares ve VanEck’in spot Ethereum ETF kararlarını ertelemesi ise piyasa tarafından bekleniyordu.

Bugüne bakacak olursak, kritik direnç seviyesini test eden Bitcoin anlık olarak destek bölgesinde fiyatlanıyor. Güne pozitif başlayan Bitcoin için hala 26.820$ seviyesi oldukça önemli bir direnç bölgesi olarak karşımıza çıkıyor. Bu seviyenin kırılması ve üzerinde kalıcılık sağlaması halinde Bitcoin’de 27.470$ seviyeleri test edilebilir. Yeni günde lider altcoin Ethereum ile birlikte diğer altcoinlerde de pozitif bir seyir hakim.

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