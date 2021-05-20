Kripto para yatırımcıları şokta! Çin’den darbe geldi

Kripto para piyasalarında Çin şoku yaşanıyor. Çin'in yerel finansal kurumları ve ödeme şirketlerinin kripto para hizmeti vermesini yasaklamasıyla Bitcoin şubat ayından bu yana en sert düşüşünü yaşayarak 35 bin doların altına indi. Karar sonrası son 24 saatte Bitcoin yüzde 25, Ethereum ve Dogecoin yüzde 37 değer kaybetti. En sert düşüş ise % 52 ile Shiba'da yaşadı. Bitcoin 14 Nisan'daki 64 bin 895 dolarlık rekorundan bu yana yüzde 46 düşüş kaydetti.

Yarı yarıya kayıp

Kripto para piyasası son 1 haftada neredeyse yarı yarıya küçülürken pazar büyüklüğü 2.3 trilyon dolardan 1.35 trilyon dolara düştü. Kripto paralardaki düşüş işadamı Elon Musk'ın bir hafta önceki açıklamalarıyla başlamıştı.

29 bin dolara inebilir

CNBC'nin 'Chartmaster'ı', Bitcoin'in 29.000 dolara düşebileceğini ve geçmişteki düşüşlere paralel olarak mevcut desteği test etmeyi sürdürebileceğini söyledi. Cornerstone Macro'nun baş piyasa teknisyeni Carter Worth ise pazartesi günü yaptığı bir açıklamada Bitcoin'de dip seviyenin daha uzakta olabileceği konusunda kripto para yatırımcılarını uyardı. Galaxy Digital CEO'su Mike Novogratz, katıldığı bir programında, Bitcoin'in 40 bin dolar seviyesinde tutunmasını ve ardından da bir konsolidasyon döneminin ardından yükselmesini beklediğini ifade etti.