Kripto para piyasasının duayen ismi uyardı: Yüzde 80’lik çöküşe hazır olun!

Kripto para piyasasında geniş bir takipçi kitlesine sahip analist PlanB, birçok analistin aksini iddia etmesine rağmen Bitcoin'in (BTC) ciddi bir ayı piyasası yaşayacağını iddia ediyor.

"Öncelikle, bir sonraki ayı piyasasının olacağını düşünen birkaç kişiden biriyim, daha önce birkaç kez gördüğümüz gibi büyük bir çöküşden bahsediyorum" diyen analist PlanB, "Şu anda birçok insan dört yıllık döngünün bittiğini ve artık bu tür volatilite ve bu tür derin ayı piyasalarına sahip olmayacağımızı söylüyor" dedi.

"Bence o ayı piyasalarına sahip olacağız. Opsiyon fiyatlarında görebilirsiniz. %100 volatilite ile fiyatlandırılmıştır. Birkaç ay önce Çin, Bitcoin madenciliğini bıraktığında %50 veya daha fazla düşüş yaşadık. Gerçekten büyük bir şey olduğunda %80'lik bir düzeltmeyi göreceğiz" diyen PlanB, Bitcoin'in stok akış (S2F) modelinde yer alan hedeflerine ulaşmasından sonra büyük çöküşün gerçekleşeceğini iddia ediyor.

"En azından 100.000 dolar ve 288.000 dolarlık stok akış modelini tamamlamak için yükselişe geçeceğiz. Ama ondan sonra tekrar %80'e yakın düşüşler ile karşı karşıya kalacağız" diyen analist PlanB, şunları söyledi:

"Sanırım bu anlaşmanın bir parçası ve aynı zamanda yatırımcılardaki açgözlülük ve korkunun bir parçası. İnsanlar değişmeyecek.

Öncelikle bir FOMO göreceğiz. Örneğin, bundan birkaç ay sonra 100.000 dolar seviyesine ulaşırsak, insanlar FOMO'ya girecek ve fiyat daha da yükselecek. Ondan sonra korkunç bir şey olur: başka bir yasak, başka bir Çin yasağı veya Hindistan yasağı veya başka bir şey. Herkes tekrar korkar ve korku başlar. Bu yüzden sanırım bu korku ve açgözlülük Bitcoin'de asla yok olmayacak."

Öte yandan Bitcoin (BTC), saat 15:24 itibariyle ile 48.462 dolar seviyesinden işlem görmeye devam ediyor.

Kaynak: Kriptofoni.com