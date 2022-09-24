Kripto para kullanan ülkeler arasında Türkiye sıralamadaki yeriyle çok şaşırttı!

ABD’deki kripto trendlerini değerlendiren raporda, bu kez kripto para birimlerinin farklı ülkelerde kullanılma oranlarına da yer verildi.

NİJERYA LİSTENİN LİDERİ OLDU

Bu verilere göre; Nijerya, son 1 ayda kripto para ticareti yapan yetişkin kullanıcıların yüzde 56’lık oranıyla en yüksek kripto aktivitesi görülen ülke oldu.

Türkiye ise Nijerya’nın hemen ardından gelen ikinci en çok kripto para borsası kullanan ülke oldu.

TÜRKİYE KRİPTO KULLANAN ÜLKELER İÇİNDE LİSTENİN İKİNCİ SIRASINDA

Türkiye, kripto para kullanıcıları sıralamasında listede ikinci sırada konumlandı.

ÇİN VE JAPONYA LİSTE SONUNDA YER ALDI

Buna karşın kripto para birimi ticaretini yasaklayan Çin ve Japonya, sırasıyla yüzde 8 ve yüzde 7’lik aktivite oranlarıyla ticaretin en az görüldüğü ülkeler olarak öne çıktı.

Yüzde 54’lük oranla Nijerya’nın bir adım gerisinde konumlanan Türkiye’yi Tayland, Pakistan, Vietnam, Birleşik Arap Emirlikleri ve Arjantin gibi ülkeler takip ediyor.