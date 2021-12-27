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Ekonomi Kripto para düzenlemesinde neler var? Kripto para yasasında neler olacak?
Ekonomi

Kripto para düzenlemesinde neler var? Kripto para yasasında neler olacak?

Kripto para düzenlemesi Meclis’e geldi mi? Kripto paraya ilgilenenlerin pek çoğu gündemde olan yeni düzenlemede gelinen son noktayı araştırıyor. Peki, kripto para düzenlemesinde neler olacak?

Yeniakit Publisher
2021-12-27 16:26:00 -
Kripto para düzenlemesinde neler var? Kripto para yasasında neler olacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde kripto yasasının hazır olduğunu, yakında meclise geleceğini açıkladı. Bu açıklamanın ardından pek çok kişi kripto düzenlemesinde neler olduğunu araştırmaya başladı. Peki, kripto para düzenlemesinde neler var?

Kripto para düzenlemesinde neler var? Kripto para yasasında neler olacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kısa bir süre önce kripto para düzenlemesine ilişkin talimat verdi. Gözler ise Meclis'e çevrildi. AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, sektörün önde gelen isimleriyle ilk teması internet ortamında kurdu. Yüz yüze görüşme ise Çarşamba günü yapılacak.

Elitaş paylaşımında, "Twitter’da Meclise gelmesi beklenen ‘kripto yasa taslağı’ hakkında kriptonun önde gelen isimlerinin düzenlemiş olduğu canlı yayına katıldık. Sektörün görüş ve önerilerini almak için kripto para temsilcilerini Meclis’e davet ettik" ifadelerini kullandı.

Kripto para düzenlemesiyle birlikte kara para aklamanın önüne geçilip, vatandaşların mağdur olmaması için önlemlerin alınması hedefleniyor. Teklife son şekli Plan ve Bütçe Komisyonu'nda verilecek. Kripto para düzenlemesinin bu yasama yılı içinde hayata geçirilmesi hedefleniyor.

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