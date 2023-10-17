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Ekonomi Kripto para devi Binance duyurdu: dolar çekim işlemlerini durdurdu! Dünyada bu hareketi dikkat çekti
Ekonomi

Kripto para devi Binance duyurdu: dolar çekim işlemlerini durdurdu! Dünyada bu hareketi dikkat çekti

Yeniakit Publisher
2023-10-17 21:37:00 - 2023-10-17 21:40:42
Kripto para devi Binance duyurdu: dolar çekim işlemlerini durdurdu! Dünyada bu hareketi dikkat çekti

ABD'li Kripto para borsası Binance duyurusu: Binance'nin ABD'deki birimi, platformdan doğrudan dolar çekim işlemlerini durdurdu.

Binance.US, kullanım koşullarını güncelledi.

Bu kapsamda, müşterilerin ABD dolarlarını hesaplarından çekmek istemeleri durumunda, bu işlemi doları sabit coine veya diğer dijital varlıklara dönüştürerek yapabileceği bildirildi.

Ayrıca güncellenen kullanım koşullarında, müşterilerin hesaplarının ve dijital varlıklarının ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC) sigortasında olmadığı belirtildi.

Binance.US, haziran ayı başında, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonunun (SEC) varlıklarını dondurmasını istemesinin ardından dolar mevduatlarını askıya alacağını duyurmuştu.

SEC, haziranda kripto para borsası Binance'in kuruluşları ile şirketin kurucusu Changpeng Zhao'ya 13 suçlamayla dava açmıştı. Binance'a yöneltilen suçlamalar arasında kayıt dışı borsaların ve takas acentelerinin işletilmesi, Binance.US platformunda alım satım kontrolleri ve gözetiminin yanlış beyan edilmesi ile menkul kıymetlerin kayıt dışı arzı ve satışı yer almıştı.
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