Kripto para anketinde vahim tablo

İşte GençKonfed’in sorduğu anket soruları ve cevaplar:

Dijital Borsalarda hesabınız var mı?

%57 Evet / %43 Hayır

Kripto para hakkında bilginiz var mı?

%78 Evet / %22 Hayır

Türkiye’nin yerli kripto parası var mıdır?

%25 Evet / %75 Hayır

Kripto paralar yatırım aracı mıdır? Yatırım için tercih eder misiniz?

%60 Evet / %40 Hayır

İddia oynadınız mı/oynar mısınız?

%75 Evet / %25 Hayır

Hayır Milli piyango aldınız mı/alır mısınız?

%65 Evet / %35 Hayır

Kripto para, borsa, iddia veya milli piyango deneyiminiz oldu mu?

%85 Evet / %15 Hayır

Thodex’e para yatıran her 100 kişiden 77’si 34 yaş altı

Kripto para için Türkiye hangi modeli benimseyecek?

Genç konfed’in konuyla ilgili detaylı açıklaması ise şöyle:

12 yıl önce Bitcoin ile başlayan daha sonra da ortaya çıkan altcoinler ile yaygınlaşan kripto para yatırım araçları kolay yoldan para kazanmayı düşünen insanlar için bir seçenek haline geldi. Giderek popülerleşen Bitcoin, etherium, xripple, dogecoin, ada, tether vb. Kripto paralar ile yatırımcılar az yatırıp çok kazanmanın hayalini kuruyorlar. Tabi gün geçtikçe yatırımcı sayısı artan kripto paraların alım-satım işlemlerinin gerçekleştiği yeni borsalar haliyle türemeye başladı. İşlem hacimleri düşük olmasına rağmen yatırımcılara normal piyasa fiyatlarından daha ucuz altcoinler satacaklarını Vaad eden bu tip borsalara bilinçsiz yatırımcılar güvenip birikimlerini aktarmaya başladılar. Son 24 saatte ülkemizde Türk Borsalarından 2.4 milyar dolarlık yani yaklaşık 20 milyar TL’lik coin işlem hacmi gerçekleşti. Türkiye’de yaklaşık 14-15 adet borsa bulunmakta. Bunların %90’ı son 2-3 içerisinde kurulmuş yeni borsalar. Ülkemizdeki toplam günlük işlem hacminin %91’i en büyük 4 borsalardan gerçekleşiyor. Kullanıcıların para karşılığında aldıkları coinler kullanmakta oldukları borsalar içinde kalmakta, bu sistem üzerinden alım-satım işlemlerini gerçekleştirmektedirler. Fakat sistemin merkezinde olan kişi, yani borsayı yöneten kişi site alt yapısı kendi oluşturduğu için tüm hesaplara yönetim paneli üzerinden ulaşabilmekte, tek bir tuş ile yatırımcıların sistemdeki tüm birikimlerini, işlem geçmişini görüp dilediği hesaplarına dakikalar içerisinde aktarabilmektedir. Nitekim son günlerde ülkemizde meydana gelen Thodex koin borsası örneğinde de bu durum aynı şekilde olmuştur. Borsa sahibi yatırımcılara piyasa fiyatının %20-%30 düşüğüne Dogecoin satacağını duyurmuş ve sisteme binlerce yatırımcı çekmiştir. Borsayı geçmişte hali hazırda kullanan ve yeni gelen yatırımcıların birikimlerini tek bir tuş ile kendi cüzdanına aktarmış, yatırımcıların bu durumu fark etmesini önlemek ve rahatça kaçış planı yapabilmek için sistemi kilitleyip bakım çalışması yapıyoruz bilgilendirmesinde bulunmuştur. Aslında bunların tamamı vakit kazanma temellidir. Web sitesi veya mobil uygulaması üzerinden borsaya ulaşamayan yatırımcılar endişeye kapılmış ve birçok forum sitesinde, sosyal medya araçlarında şikayetlerini dile getirmişlerdir. Kripto para yatırımlarının Sıcak cüzdan ve Soğuk Cüzdan olmak üzere iki çeşit depolama yöntemi vardır. Sıcak cüzdan her hangi bir cihazdan hesabınıza erişip kolayca al sat yapmanızı sağlayan sistemdir, soğuk cüzdan ise flash disk benzeri kripto paralar için blockchain teknolojisine özel üretilmiş USB cüzdanlardır. Soğuk Cüzdan ile kripto para varlıklarınızı saklayabilir dünyanın her hangi bir yerine taşıyabilirsiniz. Burada dikkat edilmesi gereken nokta soğuk cüzdanda oluşturacağınız şifreyi unutmamanızdır. Bu şifreyi unutmanız durumunda %90 ihtimalle tüm varlıklarınızı kaybedebilirsiniz. Thodex borsasında görünen durumda tam olarak budur. CEO Fatih Faruk Özer, büyük bir ihtimal dahilinde sistemdeki tüm kripto varlıkları üzerinde taşıdığı Soğuk Cüzdan’a aktarıp bu yöntem ile milyarlarca doları basit bir şekilde yurt dışına çıkarmıştır. Yakalanması durumunda bile eğer bu kripto varlıkların bulunduğu Soğuk Cüzdanı saklamış veya bir başka bir şahsa teslim etmiş ise yakalanması pek bir şey ifade etmeyecektir. Özellikle kara para aklamada sıkça tercih edilen kripto para borsalarına yatırım yapmayı düşünen kullanıcıların bu konularda daha temkinli olup, bu tarz işlem hacmi düşük, yeni kurulmuş veya piyasa fiyatlarından daha uygun oranda altcoin satmayı vaad eden borsalardan kesinlikle uzak durmaları gerekmektedir. Son günlerde batan kripto para borsalarına birikimlerini kaptırmış yatırımcıların verdikleri bilgilerin tespit edilmesi çok zorlu bir süreçtir. Ciddi anlamda elindeki avucundaki tüm birikimi sisteme kaptırmış yatırımcıların yanında, yanlış işlemler ile birikimlerini geçmişte kaybetmiş şimdi ise kaybettiği parayı da geri almaya çalışan yatırımcılar ortaya çıkabilir. Örnek vermek gerekirse sisteme daha önce 1 milyon tl yatırmış bir kullanıcının, kripto para borsasında alım satım işlemleri gerçekleştirerek elindeki altcoinleri 200-300 bin tl civarına düşürmüş olması bir ihtimal dahilindedir. Bu kullanıcılar tabii ki bu durumdan istifade edip sistemdeki birikimlerinin daha fazla olduğunu savunacak ve kaybettikleri tutarı da isteyeceklerdir. Bu konuda yetkililerin detaylı bir inceleme yapması gerekecektir. Türkiye Gençlik Kulüpleri Konfederasyonu olarak ülkemizin 11 ilinde 18-29 yaş aralığında 200 kişinin katılımıyla yaptığımız anket çalışmasına göre, ülkemizde her 2 kişiden 1’inin kripto para borsalarında hesapları bulunuyor. Ankete katılan gençlerin %78’i kripto para hakkında bilgisi olduğunu aktarırken, %60’ı kripto paraları bir yatırım aracı olarak görüp tercih edebileceğini söylüyor. Kripto para yatırımcılığı konusunda detaylı bilgisi olmadan yatırım yapan gençleri büyük riskler bekliyor. Özellikle birçok kripto para borsası artık online ödeme yöntemleri ile (kredi kartı-paypal-papara vb.) koin satmaya başladılar. Bu durum tabii ki gençler açısından koinlere daha rahat bir şekilde tek tuşla ulaşabilmeyi ve satın almayı kolaylaştırdı. Birçok bilinçsiz yatırımcı genç özellikle aile bireylerine ait kredi kartlarını kullanarak bu tip sanal kripto para borsalarına yatırım yapmaya başladılar. Kredi kartı ekstrelerinde koin alım satımı yazmamakta, online ödeme yönteminin sadece adı görünmektedir. Bu sebeple anne babalar bu durumu geç fark etmektedir. Ülkemizde online ödeme yöntemleri ile koin alım satımına bir denetleme getirilirse bu alım satımlar bir düzene girecektir. Birçok genç yatırım konusunda fazla bilgisi olmadığı halde alım yaptığı için, yatırım yaptığı koin aşağı yönlü bir grafik seyrettiğinde hemen telaşa kapılım birikimlerini satmakta ve büyük bir zarara uğramaktadır. Bu sebeple bilgi birikimi olmadan, koin borsalarına yatırım yapmak çok risklidir. Thodex’e para yatıran her 100 kişiden 77’si 34 yaş altı.