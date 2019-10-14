Son dakika haberleri: Çalışan annelere kreş yardımı nereye başvurulur, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı kreş yardımı başvurusu nasıl yapılır? Kreş anaokulu gündüz bakımevi yardımı nasıl alınır gibi sorular tüm çalışan anneler tarafından sorgulanmakta. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kreş anaokulu gündüz bakımevi yardım ödemelerine ilişkin son dakika açıklamasında bulundu. Peki Kreş anaokulu gündüz bakımevi yardımı ne kadar? Kreş yardımı nasıl alınır, Kreş yardımı başvuru şartları neler?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı açıklamada, kadın istihdamını artırmak için örnek niteliğindeki "Kurumsal Çocuk Bakım Hizmetleri Yoluyla Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi"nin hayata geçirileceğini belirtti. Bakan Selçuk, projenin Ankara, Antalya, Bursa, Elazığ, İstanbul, İzmir ve Malatya'da SGK tarafından uygulanacağını bildirerek, "Bir anne 24 ay boyunca destek alabilecek. Ayrıca mali desteğe başvuran ilk 13 bin anneye tek seferlik 650 lira (100 avro) kırtasiye desteği de sağlanacak." dedi. Proje kapsamındaki yardımların toplamda 169 milyon lirayı (26 milyon avro) bulacağına dikkati çeken Selçuk, "Projenin amacı, kadınların kayıtlı istihdamını desteklemek ve aile-iş yaşamı dengesini güçlendirmek. Bakanlık olarak aile birliğini korumak ve güçlendirmek için bu tür projeleri yaygınlaştıracağız." diye konuştu. Projeye ön kayıtlar 15 Ekim Salı günü saat 14.00'ten itibaren internet üzerinden (www.sgkkurumsalcocukbakımı.org) e-devlet şifresiyle yapılabilecek.

Kreş yardımı nasıl alınır?

Kreş parası başvurusu öncelikli olarak işverene yapılmalıdır. İşverene yapılması mümkün değilse Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı merkezlere gidilerek başvuru yapılabilmektedir.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı merkezlerden yapılacak başvurular için şu evraklar isteniyor;

Kreş yardımı için istenen belgeler

– Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi

– Kreş parası için başvuru formu

– Maaş bordrosu (Çalışan işyeri tarafından onaylanmış olmalıdır.)

– İkametgâh belgesi

– Kirada oturanlar için kira kontratı

– Nüfus kayıt örneği