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Kadın - Aile Krep tarifi, nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Krep tarifi, nasıl yapılır?

Anadolu’da eskilerden beri farklı isimlerle bilinen bir tariftir.

Yeniakit Publisher
2021-12-05 01:17:00 - 2021-12-05 10:11:44
Krep tarifi, nasıl yapılır?

Kahvaltılık krep tarifi için malzemeler

  • 2 adet yumurta
  • 2 su bardağından biraz az un
  • 2 su bardağı süt 
  • 1 çay kaşığı tuz
  • Pişirmek için tereyağı veya sıvı yağ

Kahvaltılık Krep Tarifi Nasıl Yapılır?

Krep tarifi hazırlamak için un, süt ve su ile hiç topak kalmayana kadar iyice çırpın. Yumurtaları ekleyin biraz daha çırpın. Kek hamurundan daha akıcı bir kıvamda hamur edin. Teflon tavaya 1 çay kaşığı kadar tereyağı veya sıvı yağ koyup fırça ile yayın. Kızgın tavaya 1 kepçe krep hamuru dökün, sağa sola eğerek yayın. Her iki tarafını çevirerek hafif kızarana kadar orta ateşte pişirin. Tüm harcınız bitene kadar bu işleme devam edin. Krep tarifimiz hazır, afiyet olsun.

Krep kumaş terletir mi?

%100 polyester olan krep kumaş terleme ve koku yapabilir

 

 

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