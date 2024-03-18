  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ünlü ekonomist akaryakıt fiyatlarıyla ilgili herkesi üzecek haberi verdi! Araç sahipleri kahrolacak

Talep ettiler: Emekli maaşına asgari ücret ayarı!

Cem Küçük çılgına döndü: Bir kere de hatalıyız deyin be ayıptır

İmamoğlu bakım yaptırmayı da unuttu 5 yılda 823 bin 915 otobüs arıza yaptı

İşte bu beklenmiyordu! Aselsan ve Roketsan birbirlerine rakip oldu

Engin Polat'a cezaevinden esrarengiz telefon! "Kasım ayını bekle"

Anket sonuçları belli oldu! O partinin adayı önde fark yüzde 7

Tarihe böyle geçersiniz! Erdoğan’ı üzüp CHP’yi sevindirmek Erbakan hocanın oğluna yakışır mı?

Trabzonspor-Fenerbahçe maçıyla ilgili son dakika kararı! Gözaltına alındılar

“Marka değeri” muhabbeti yapanlar Josef’i hatırlayın! Fenerbahçelilere verilecek ceza mâşerî vicdanı yaralar
Dünya Kremlin'den Putin'in zaferi sonrası açıklama
Dünya

Kremlin'den Putin'in zaferi sonrası açıklama

Yeniakit Publisher
2024-03-18 15:31:00 -
Kremlin'den Putin'in zaferi sonrası açıklama

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yeniden seçilmesinin önemli başarı olduğunu belirterek, 'Halk desteğinin düzeyi, Putin'in aday olarak mutlak zaferini vurgularken, aynı zamanda halkımızın onu desteklediğini ve onun politika çizgisi etrafında toplandığını kanıtlıyor.' dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da, 15-17 Mart'ta düzenlenen seçimde kesin olmayan ilk sonuçlara göre Putin'in oyların yüzde 87,29'unu alarak tekrar devlet başkanı olmasını gazetecilere değerlendirdi.

ABD'li yetkililerin, Rusya'daki seçime yönelik eleştirilerini kabul etmediklerini vurgulayan Peskov, "Aslında bu ülke (ABD) bize karşı savaşıyor. Bu yüzden onlardan başka türde değerlendirmeler beklemiyorduk. Kategorik olarak onlarla aynı fikirde değiliz ve bizim dikkate almaya hazır olduğumuz görüşlere sahip değiller." ifadesini kullandı.

Seçim sonuçlarının Putin'e yönelik mutlak desteği gösterdiğini ifade eden Peskov, şu değerlendirmede bulundu:

"Putin gerçekten de tamamen benzersiz bir sonuç elde etti. Halk desteğinin düzeyi, Putin'in aday olarak mutlak zaferini vurgularken, aynı zamanda halkımızın onu desteklediğini ve onun politika çizgisi etrafında toplandığını kanıtlıyor."

Peskov, seçimlerin meşru olup olmadığına yönelik tartışmalara da tepki göstererek, "Bazıları ülkemizdeki seçimlerin gayri meşruluğu hakkında spekülasyon yapıyorsa, muhtemelen Putin'e verilen yüzde 87 oranındaki oyların meşruluğuna itiraz ediyorlar ve bu çok saçma." dedi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Putin'in Ukrayna'da silah ve askerden arındırılmış "sıhhi bölgeler" kurulabileceğine yönelik sözlerini de değerlendiren Peskov, "Putin, topraklarımıza yönelik, çoğunlukla sosyal tesisler ve konutları hedef alan insansız hava aracı saldırıları ve top atışlarına yönelik bu bölgelerin korunması için tedbirler alınacağını ifade etti." diye konuştu.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23