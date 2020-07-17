  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'dan Putin açıklaması: Erdoğan'a benziyor bu nedenle...

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov yaptığı açıklamada "Putin’le Erdoğan birbirine benziyor, bu nedenle ortak çözüm bulabiliyorlar" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-07-17 12:25:00 -
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'dan Putin açıklaması: Erdoğan'a benziyor bu nedenle...

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya’da yayın yapan Avtoradio radyosuna röportajında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, görüşmeleri esnasında sorunları somut bir biçimde ortaya koyduğunu ve ‘gerçekten dediği şeyi kastettiğini’ belirtip daha sonra da hemen sözünü verdiği şeyi yerine getirdiğini söyledi.

Peskov şöyle devam etti:

“Putin ile (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan bu bakımdan birbirlerine benziyorlar, bu nedenle de çok, çok güç ve karmaşık durumlarda dahi bir sonuç ve çözüm elde edebiliyorlar.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Hyundai Accent
Satılık 2013 model Hyundai Accent

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı