Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'dan Putin açıklaması: Erdoğan'a benziyor bu nedenle...

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya’da yayın yapan Avtoradio radyosuna röportajında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, görüşmeleri esnasında sorunları somut bir biçimde ortaya koyduğunu ve ‘gerçekten dediği şeyi kastettiğini’ belirtip daha sonra da hemen sözünü verdiği şeyi yerine getirdiğini söyledi.

Peskov şöyle devam etti:

“Putin ile (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan bu bakımdan birbirlerine benziyorlar, bu nedenle de çok, çok güç ve karmaşık durumlarda dahi bir sonuç ve çözüm elde edebiliyorlar.”