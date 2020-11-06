  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kremlin, Putin'in sağlık durumuna ilişkin iddiaları yalanladı
Aktüel

Kremlin, Putin'in sağlık durumuna ilişkin iddiaları yalanladı

Yeniakit Publisher
2020-11-06 13:15:44 -
Kremlin, Putin'in sağlık durumuna ilişkin iddiaları yalanladı

MOSKOVA (AA) - Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in sağlık durumunun kötüleştiği ve istifa edeceği yönündeki iddiaları yalanlayarak, "Hayır Putin’in sağlığı mükemmel ve istifa etmeyecek." dedi.

Peskov, İngiliz The Sun gazetesinde yer alan ve Putin’in Parkinson hastası olduğu ve bu nedenle gelecek yıl istifa edeceği öne sürülen haberi değerlendirdi.

Söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını anlatan Peskov, "Hayır Putin’in sağlığı mükemmel ve istifa etmeyecek." diye konuştu.

Bu yıl 68 yaşına giren Putin’in başkanlık koltuğundaki görevi 2024’te sona eriyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye, o ülkenin IMF'ye olan borcunu ödeyecek
Ekonomi

Türkiye, o ülkenin IMF'ye olan borcunu ödeyecek

Türkiye, Afrika'nın doğusunda yer alan Somali'nin Uluslararası Para Fonu'na (IMF) olan ve vadesi geçmiş borcunun ödenmesine katkıda bulundu...
ABD Başkanı Trump duyurdu! Büyük bir zafer kazandık
Dünya

ABD Başkanı Trump duyurdu! Büyük bir zafer kazandık

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamasında "Pensilvanya'da büyük bir hukuki zafer kazandık." ifadelerini kulland..
Canlı yayında hakaretler havada uçuştu! Hande Fırat reyting için yayını kesmedi
Gündem

Canlı yayında hakaretler havada uçuştu! Hande Fırat reyting için yayını kesmedi

CNN Türk'te Zafer Şahin ve Razi Canikligil canlı yayında kavgaya tutuştu. Canikligil, Şahin'e ağır hakaret etmesine rağmen program sunucusu ..
Satılık 2013 model Audi Q3
Satılık 2013 model Audi Q3

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay