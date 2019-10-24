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Kremalı balık çorbası nasıl yapılır? Balık çorbası tarifi malzemeleri

Balık o kadar çeşitli tariflere sahip bir yiyecek ki turşusundan pilavına, kızartmasından çorbasına kadar hemen her yemeği toplumumuzda severek tüketiliyor. Hem besleyici hem de çok lezzetli olan balık çorbasını özellikle balık yedirirken zorlandığınız çocuklarınız için yapabilirsiniz. Peki, balık çorbası nasıl yapılır? Balık çorbası için gerekli malzemeler nelerdir? İşte balık çorbası tarifi...

24 Ekim 2019 Perşembe 23:26
Kremalı balık çorbası nasıl yapılır? Balık çorbası tarifi malzemeleri

Balık o kadar çeşitli tariflere sahip bir yiyecek ki turşusundan pilavına, kızartmasından çorbasına kadar hemen her yemeği toplumumuzda severek tüketiliyor. Hem besleyici hem de çok lezzetli olan balık çorbasını özellikle balık yedirirken zorlandığınız çocuklarınız için yapabilirsiniz. Peki, balık çorbası nasıl yapılır? Balık çorbası için gerekli malzemeler nelerdir? İşte balık çorbası tarifi...

Malzemeler

-250 gr haşlanmış balık (palamut, levrek veya kırlangıç)
-6 bardak balık suyu
-4 bardak su
-1 tane soğan (yarısı haşlamada yarısı çorbada)
-2 diş sarımsak
-1 tane kereviz
-1 tane havuç
-1 tane patates
-Tuz
-Karabiber
-4 kaşık zeytinyağ
-1-2 limon suyu

Terbiyesi için;
-1 paket krema
-2 yumurta sarısı
-1 kaşık un

Üzeri için;

-Dereotu

Kremalı balık çorbası nasıl yapılır?

Öncelikle bilmeniz gereken ilk şey balık suyunu çıkartmak için balık kemiklerini kaynatıp, çıkan suyu kullanmanız yeterli olacaktır. Şimdi tarifimize geçelim.

Balıkları geniş bir tencereye alın. Üzerini geçecek kadar su koyun. 1 soğanın yarısını da içine atın. Bu şekilde haşlayın. Daha sonra haşlanan balığı süzün ve soğuduktan sonra derisini ve kılçıklarını ayıklayın. Daha sonra ince ince didikleyin.

Çorbayı hazırlayacağınız tencerenin içine zeytinyağını koyun. İçine kalan yarım soğanı ve sarımsağı koyun. Bu şekilde biraz kavurun. Üzerine 6 bardak balık suyu ve 4 bardak suyu ilave edin. Üzerine kereviz, havuç ve patatesi doğrayın. Ardından tuzu, karabiberi ve limonu ekleyin. Kaynarken balıkları da ekleyin.

Terbiyesi için ise derin bir kabın içinde gerekli malzemeleri karıştırın. Pürüzsüz bir kıvam alınca çorbaya ekleyin ve bir iki taşım kaynatın. Dereotu ile servis edebilirsiniz.

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Haber Tarihi: 24 Ekim 2019 Perşembe 23:26
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