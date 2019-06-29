Krem veya losyon lekesi kumaştan nasıl çıkar?

Krem ve losyon günlük hayatta en çok kullandığımız ürünlerdendir. Kimi zaman ellerimiz nemlensin diye kimi zaman ise yaralara sürdüğümüz kremler cildimiz için faydalı olmasına rağmen yanlışlıkla giysilere ya da koltuklara sürüldüğünde birer kabusa yol açar. Hızlı müdahale edilmediğinde özellikle koyu renkli kremler sürüldükleri yerlerde kalıcı lekeler bırakabilir.

İşte, kıyafete sürülen krem lekesinden kurtulmanın püf noktaları:

Öncelikle lekeli kıyafeti ters çevirin.

Lekeli bölgeyi suyun altında akıtın. Ancak suyun kesinlikle sıcak olmaması gerekiyor. Sıcak su lekenin yayılmasından başka işe yaramaz. Mutlaka soğuk su kullanın.

Lekeyi kesinlikle çitilemeyin. Bu lekenin yayılmasından neden olur.

Lekenin altına bir bez yerleştirin.

Lekenin üzerine ise soda dökün.

Soda döktükten sonra bir bezi lekenin üzerine kapatın. Kesinlikle bezi hareket ettirmeyin. Sodanın etkisiyle leke kıyafetin üzerine yerleştirdiğiniz beze geçecektir.

Lekenin büyük kısmı bu yöntemle çıkmış olacaktır. Kalıntılar çok barizse soğuk su ile bulaşık deterjanını karıştırın. Giysiyi bu suyun içerisinde en az yarım saat bekletin.

Son olarak giysiyi çamaşır makinesinde her zamanki yönteminizle yıkayın.

Halı veya koltuktan krem lekesi nasıl çıkar?

Öncelikle döşemeye zarar vermeden bir kart ya da kaşık sırtıyla fazla kremi temizleyin.

Lekeli bölgeye su serpin.

Suyun üzerine ise birkaç yemek kaşığı karbonat dökün.

Karbonat ve su yaklaşık 15 dakika lekenin üzerinde dursun.

Bir bez yardımıyla fazla suyu ve karbonatı temizlemeye çalışın.

Karbonat tortularını elektrik süpürgesiyle çekin.

Şayet leke zorluysa işlemi 3-4 kez tekrarlayın.

Şimdiden kolay gelsin.