Krem lekesi doğal yollarla nasıl çıkar?

LİMON VE PUDRA

Krem lekesi kumaştan, koltuktan ve cilt üzerinden limon ve pudra ile çıkar. Krem yağlı bir ürün olduğu için yağ konusunda etkili olan çözümlerin kullanılması gerekir. bebek pudrası krem lekesi olan bölgenin üzerine dökülür ve yağı emmesi için belli bir süre bekletilir. Ardından dilimlere ayrılan limon lekenin üzerinde 15 dakika boyunca bekletilmelidir. Leke kıyafette ise çamaşır makinesine atılır. Farklı bir alandaysa nemli bez yardımı ile silinerek çıkartılır.

BULAŞIK DETERJANI

Bulaşık deterjanı yağ çözme özelliği ile bilinir ve krem lekesi lan bölgedeki lekeleri orantılı kullanımı sayesinde çıkar. kumaşu ya da döşemenin üzerinde yer alan yağ lekesi üstüne orantı bir şekilde bulaşık deterjanı damlatılır. Bu şekilde 15 dakika boyunca bekletilir. Hassas ve nazik bir şekilde nemli bir bez yardımı ile baskı uygulamadan silme işlemi yapılır. deterjanın kalıntılarını kıyafetteyse çamaşır makinesinde yıkamak gerekir. Kıyafette değilse nemli bezle silinmelidir.

ÇAMAŞIR DETERJANI

Çamaşır deterjanı da krem lekesi üzerinde orantılı şekilde uygulandığında sorun olduğu bölgeden çıkar. bu uygulamada önemli olan leke olan kumaşın ya da döşemenin cinsine uygun bir deterjan kullanmaktır. Deterjan lekenin üzerinden 15 dakika boyunca bekletilir ve ardından neml ki bez sayesinde fazla baskı yapmadan silinir. Durulama kesinlikle yapılmalıdır. Leke olan alan bir parke ise öncelikli olarak kağıt havlu ile leke silinir. Ardından nemli bezin üzerine çamaşır deterjanı dökülür ve krem lekesi silinerek çıkar. bu işlemden sonra da durulama ve kurulama uygulaması kesinlikle yapılmalıdır.

SÜT

Süt krem ve vazelin lekelerini doğru kullanıldığı takdirde çıkarır. Ayrıca bu lekelerin çıkarılması konusun da oldukça etkili bir uygulamadır. Vazelin lekesi olan kumaşsa üzerine direk olarak süt dökün. Bu şekilde 15 dakika boyunca bekletin ve çitileyin. Ardından çamaşır makinesinde yıkayın. Döşeme meydana gelmişse süt nemli bez üzerine dökülür ve döşemeye lekeleme yapılır. Ardından lekenin üzerine süt ile ıslatılan bez kapatılarak 15 dakika bekletilir. Su ile durulanan krem lekesi çıkar.

ÜTÜ

Kıyafetinizde meydana gelen krem lekesi ütü ile kolay şekilde çıkar. bu işlem için kağıt ya da karton kullanımı yapmanız gerekmektedir. Krem lekesi olan kıyafetin lekeli yüzene kağıdı ya da kartonu yerleştirin. Kıyafetin arka kısmından ısınan ütüyü bastırın. Karton sıcaklığı gördüğünde eriyen yağ lekesini emer ve sorun çıkar. Karton lekelendikçe temiz tarafını kullanarak ütülemeye devam edin. Bu uygulama tüm leke çıkana kadar devam etmelidir. Leke çıktıktan sonra kıyafet çamaşır makinesinde uygun olan programda yıkanır. Kesinlikle kurutma makinesine atılmamalıdır. Kurutma makinesi leke kaldıysa kalan lekenin kumaş içinde sabitlenmesini sağlar.