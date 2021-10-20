Krem karamel nasıl yapılır?
Krem karamel tarifimi denemediyseniz mutlaka denemelisiniz.
Krem karamel tarifimi denemediyseniz mutlaka denemelisiniz. Lezzetine hayran kalacaksınız.
Malzemeler
- 1 litre süt
- 1 adet yumurta
- 1 bardak toz şeker
- 1 bardak un
- 2 paket Vanilya
- 1 bardak toz şeker (Karameli için)
Yapılışı
karameli yapmak için 1 bardak şeker tencerede orta ateşte karıştırarak yakalım. Şeker sıvı hale gelmeye başlayınca altını kısalım ve rengi çok kararmadan ocaktan alalım. Sıvı şekeri kaselere 1 er çorba kaşığı olarak paylaştırın ve soğumaya bırakın. Diğer tüm malzeme çırpıcı ile karıştırılır ve ocağın altı açılır. Vanilya ocaktan almadan hemen önce koyulmalıdır. 1 paket kullanabilirsiniz. Dibi tutmaması için devamlı karıştırarak muhallebi pişirilir; kaselerdeki donan şekerin üzerlerine paylaştırılır. Tatlılar en az 7 saat beklemelidir. Afiyet olsun.