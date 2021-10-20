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Kadın - Aile Krem karamel nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Krem karamel nasıl yapılır?

Krem karamel tarifimi denemediyseniz mutlaka denemelisiniz.

Yeniakit Publisher
2021-10-20 08:57:00 - 2021-10-20 09:01:27
Krem karamel nasıl yapılır?

Krem karamel tarifimi denemediyseniz mutlaka denemelisiniz. Lezzetine hayran kalacaksınız.

Malzemeler

  • 1 litre süt
  • 1 adet yumurta
  • 1 bardak toz şeker
  • 1 bardak un
  • 2 paket Vanilya
  • 1 bardak toz şeker (Karameli için)

Yapılışı

karameli yapmak için 1 bardak şeker tencerede orta ateşte karıştırarak yakalım. Şeker sıvı hale gelmeye başlayınca altını kısalım ve rengi çok kararmadan ocaktan alalım. Sıvı şekeri kaselere 1 er çorba kaşığı olarak paylaştırın ve soğumaya bırakın. Diğer tüm malzeme çırpıcı ile karıştırılır ve ocağın altı açılır. Vanilya ocaktan almadan hemen önce koyulmalıdır. 1 paket kullanabilirsiniz. Dibi tutmaması için devamlı karıştırarak muhallebi pişirilir; kaselerdeki donan şekerin üzerlerine paylaştırılır. Tatlılar en az 7 saat beklemelidir. Afiyet olsun.

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