Krem karamel nasıl yapılır?

Krem karamel tarifimi denemediyseniz mutlaka denemelisiniz. Lezzetine hayran kalacaksınız.

Malzemeler

1 litre süt

1 adet yumurta

1 bardak toz şeker

1 bardak un

2 paket Vanilya

1 bardak toz şeker (Karameli için)

Yapılışı

karameli yapmak için 1 bardak şeker tencerede orta ateşte karıştırarak yakalım. Şeker sıvı hale gelmeye başlayınca altını kısalım ve rengi çok kararmadan ocaktan alalım. Sıvı şekeri kaselere 1 er çorba kaşığı olarak paylaştırın ve soğumaya bırakın. Diğer tüm malzeme çırpıcı ile karıştırılır ve ocağın altı açılır. Vanilya ocaktan almadan hemen önce koyulmalıdır. 1 paket kullanabilirsiniz. Dibi tutmaması için devamlı karıştırarak muhallebi pişirilir; kaselerdeki donan şekerin üzerlerine paylaştırılır. Tatlılar en az 7 saat beklemelidir. Afiyet olsun.