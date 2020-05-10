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Aktüel

Kredileri bayrama yetiştirmek için hafta sonu da çalışıyorlar

DÜZCE (İHA) – Düzce Esnaf Sanatkar Kredi ve Kefalet Kooperatifi, Düzce’de korona virüs nedeni ile kredi başvurusunda bulunan vatandaşların başvurularını değerlendirmeye devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-10 11:45:42 -
Kredileri bayrama yetiştirmek için hafta sonu da çalışıyorlar

DÜZCE (İHA) – Düzce Esnaf Sanatkar Kredi ve Kefalet Kooperatifi, Düzce’de korona virüs nedeni ile kredi başvurusunda bulunan vatandaşların başvurularını değerlendirmeye devam ediyor. Ekipler tüm başvuruların bayrama kadar sonuçlanarak hesaplara yatırmayı planlıyor.


Korona virüs nedeni ile devletin açıkladığı kredi destek paketi için vatandaşlar Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatiflerine giderek başvurularını gerçekleştirmeye devam ediyor. Halk Bankası’ndan 25 bin lira kredi çekmek için tüm belgelerini hazırlayanların kayıtları Düzce’de sisteme girilmeye başladı. Düzce Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi hafta sonu olmasına rağmen gelen talepleri sisteme yükleyerek bayram öncesi esnafların kredilerinin hesabına yatırılmasını sağlamak için çalışmalar yürütüyor.

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