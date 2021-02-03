Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvuruları başladı mı? Bu sene KYK yurtları öğrenci alacak mı?

Koronavirüs salgını eğitim öğretimi de çok büyük etkiledi. Binlerce üniversite öğrencisi salgın sebebiyle üniversite eğitimine uzaktan eğitim şeklinde devam etmekte. Kısıtlamaların neticesinde koronavirüs vaka sayılarının düşmeye başlaması bunun yanında korona aşılarının uygulanmaya başlaması öğrencilerin yüz yüze eğitime başlamasına yönelik umutlarını da artırdı.

Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Şubat’ta köy okullarında 1 Mart’ta ise 8. ve 12. sınıflarda okulların başlayacağını açıklaması sonrası üniversitelerin ikinci dönemde yüz yüze eğitime başlamasına yeşil ışık olara yorumlandı.

Üniversiteler bahar döneminde yüz yüze eğitime başlayacak mı?

YÖK yazısında, "Sağlık Bakanlığı'nın tedbir maksatlı yönlendirmeleri önem arz ettiğinden yükseköğretim kurumlarında 2020-2021 bahar döneminde yüz yüze öğretime geçilmesi konusuna ilişkin görüşün acil olarak bildirilmesi" istendiğine yer verildi. Üniversiteler ile ilgili son açıklamayı YÖK Başkanı Saraç yapmış ve bahar dönemi için ilerleyen süreçte Sağlık Bakanlığı’nın tavsiyeleri doğrultusunda hareket edileceğini söylemişti. Bu kapsamda üniversitelerin bahar dönemi durumlarının birkaç hafta içerisinde netleşeceği söylenebilir. YÖK Başkanı Saraç, "Biz Sağlık Bakanlığının görüşlerini ikinci dönem için ilerleyen süreçte alacağız. Bu görüşe göre üniversitelerimizi yönlendireceğiz." İfadelerini kullanmıştı. YÖK’ün üniversitelerin yüz yüze eğitim başlaması konusunda Sağlık Bakanlığından görüş almasıyla birlikte KYK yurt başvurularının ne zaman başlayacağı da merak edilmeye başlandı.

KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak?

KYK yurt başvuruları YURTKUR resmi sitesi üzerinden duyurulacak olup başvurular e-Devlet üzerinden alınmaktadır. Başvurular için YURTKUR'dan gelecek açıklama bekleniyor. YURTKUR ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan henüz 2021 yurt başvurularıyla ilgili açıklama gelmedi.

KYK yurtlarına, başvuru şartlarını karşılayarak, örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olan öğrenciler müracaatlarını gerçekleştirecekler.

KYK yurt başvurusu nasıl yapılır?

KYK yurt başvuruları https://www.turkiye.gov.tr/gsb-yurt-basvurusu adresi üzerinden alınacak.

Yükseköğretim Kurumları Sınavına girerek ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan hazırlık, birinci sınıf öğrencileri ile ara sınıf öğrencilerinin yurt başvuruları; Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından sınav sonuçları açıklandıktan sonra e-devlet kapısı üzerinden yapılmaktadır.