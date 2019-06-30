Kredi kartında faizler indirildi Merkez Bankası, TL cinsinden kredi kartı işlemleri için azami faiz oranı yüzde 2,15’ten yüzde 2’ye çekti.

Merkez Bankası’ndan kredi kartı kullanıcılarına iyi haber geldi. Kurum tarafından TL cinsinden kredi kartı işlemleri için azami faiz oranı yüzde 2,15’ten yüzde 2’ye çekildi. Yabancı para cinsinden işlemler için de bu oran yüzde 1,72’den yüzde 1,60’a indirildi. Aylık gecikme faiz oranı ise TL işlemler için yüzde 2,65’ten 2,40’a, yabancı para işlemler için yüzde 2,22’den 2’ye düşürüldü. Uygulama 1 Temmuz tarihinden itibaren başlayacak.

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