Kredi kartında asgari ödeme oranı düşürüldü

Kredi kartı asgari tutar ödemelerinde de değişikliğe gidildi. Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemede, önceden kart limitine göre belirlenen asgari tutar ödemesi, kart limitine bakılmaksızın tüm kartlarda asgari yüzde 30 olarak belirlendi.

Bir yıllık kartlar için ise borcun asgari yüzde 40’ı ödenecek. Daha önce 15 bin liraya kadar olan kredi kartlarında en az yüzde 30, 15 ila 20 bin lira arası kartlara da en az yüzde 35, 20 bin lira ve üzeri limitli kartlarda ise en az yüzde 40’ının ödenmesi gerekiyordu.