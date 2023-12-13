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Aktüel Kredi dolandırıcıları polisin ‘buluşma’ tuzağıyla yakalandı
Aktüel

Kredi dolandırıcıları polisin ‘buluşma’ tuzağıyla yakalandı

Yeniakit Publisher
2023-12-13 23:24:00 - 2023-12-13 23:24:40

Çekmeköy’de yüksek miktarda kredi kullanmak isteyen vatandaş, internetten tanıştığı şahıslar tarafından 77 bin TL dolandırıldı.

Çekmeköy’de yüksek miktarda kredi kullanmak isteyen vatandaş, internetten tanıştığı şahıslar tarafından 77 bin TL dolandırıldı. Polise şikayetini bildiren mağdur, şüphelilerle tekrar iletişime geçerek krediye ihtiyacı olduğunu ve tekrar buluşmak istediğini belirtti. Polis tarafından düzenlenen ‘buluşma’ görünümlü tuzağa giden 6 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Şüphelilerin suçüstü yakalandıkları anlar polis kamerasına yansıdı.

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