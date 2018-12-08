Kravat gırtlak kanseri yapıyor



Dr. Mehmet Yavuz, iş hayatında takım elbise ve kravat zorunluluğu olan erkeklerin farkında olmadan ciddi bir tehlike altında yaşadığını söyledi. Yavuz, günün en az 8 saatinin geçirildiği kapalı ortamdaki iş yerlerinin çalışanlar için ciddi bir stres kaynağı olduğuna işaret ederek, erkeklerin takım elbise ve kravat giymesinin zorunlu olmasının ise mevcut stresi artıran bir faktör olduğunu kaydetti. Yavuz, şu bilgileri verdi:

“İş hayatında takım elbise ve kravat zorunluluğu olan erkekler farkında olmadan ciddi bir tehlike altında yaşıyor. Özellikle sıkı bağlanan kravatlar, baş ağrısından damar sertliğine, kireçlenmeden gırtlak kanserine kadar birçok ciddi rahatsızlığa neden olabiliyor. Uzun yıllar kullanılan sıkı kravatlar boyundaki şah damarlarında kireçlenme ve damar sertliğine neden oluyor. Stresi artıran sıkı kravat kişide çabuk sinirlenme, hoşgörü kaybı ve anksiyeteye de neden olabiliyor. Kravatın boyun bölgesinde oluşturduğu baskı gırtlak kanserini tetikleyen kronik iritasyona da yol açabiliyor.”

Gırtlak kanserinin asıl önemli sebebi ise sigara



Kravat bir yana, gırtlak kanseri risk faktörlerinin başında sigara geliyor. Sigara dumanındaki katranın içeriğinde bulunan bazı maddeler kansere yol açan etkiler yaparak, hastalığın ortaya çıkmasına sebep oluyor.

Sigara kullanımı bırakıldığında bu risk giderek azalıyor. Gırtlak kanseri erkeklerde kadınlara oranla 10 kat daha fazla.. Son yıllarda kadınlarda sigara içimindeki artışla birlikte, Avrupa ve ABD'deki kadınlarda gırtlak kanseri görülme sıklığı arttı..

Prof. Dr. Nesil Keleş gırtlak kanserinin ortaya çıkmasında alkolle beraber, sigara kullanımının hastalık riskini artırdığının altını çizerken şöyle diyor: Gırtlak kanserleri, nispeten daha iyi seyirli tümörler arasında kabul ediliyor. Bunun en önemli nedenlerinden biri, bu hastalığa erken tanı konabilme şansının yüksek olmasından kaynaklanıyor.

Erken belirtiler, gırtlakta tümörün yerleştiği bölgelere göre farklılıklar gösterebiliyor. Örneğin ses teline yerleşen tümörler ses kısıklığına neden olurken, gırtlağın üst bölümüne yerleşen tümörlerde yutma fonksiyonu sırasında ağrı olabiliyor.

Ses kısıklığı, yutma güçlüğü, nefes darlığı, kulak ağrısı, boyunda şişlik ve öksürüğe dikkat!

Farklı bölgelerde görülmekle birlikte, gırtlak kanserinin erken evrede yakalanmasını sağlayacak belirtilerden de bahseden Prof. Dr. Nesil Keleş; “Gırtlak kanserinin erken evrede yakalanmasını sağlayacak belirtiler arasında ses kısıklığı, yutma güçlüğü, nefes darlığı, kulak ağrısı, ileri evrelerde boyunda şişlik ve öksürük bulunuyor.

Yutma güçlüğü bazen hastalar tarafından nefes darlığı, boğazda gıcıklanma, dolgunluk, yabancı cisim, boğazı sürekli temizleme ihtiyacı ve takılma hissi gibi tarif ediliyor” diyor.