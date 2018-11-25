Krasnodar 3 golle kazandı
- Akhisarspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Krasnodar, Rusya liginde Arsenal Tula'yı 3-0 mağlup etti25 Kasım 2018 Pazar 18:40
ANKARA (AA) - Akhisarspor'un UEFA Avrupa Ligi J Grubu'ndaki rakiplerinden Krasnodar, Rusya Premier Lig'de karşılaştığı Arsenal Tula'yı 3-0 yendi.
Krasnodar, ligin 15. haftasında Arsenal Tula'yı ağırladı. Ev sahibi takım, Wamberto'nun 40, Ignatyev'in 48 ve Suleymanov'un 76. dakikada kaydettiği gollerle maçı 3-0 kazandı.
Ligin 2. sırasındaki Krasnodar, puanını 29'a çıkardı. Arsenal Tula ise 17 puanda kaldı.
Akhisarspor, 29 Kasım Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi J Grubu 5. maçında Krasnodar'a konuk olacak.
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