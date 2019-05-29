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“Kralların ressamı” Rahmi Pehlivanlı’nın eserleri müzede sergilenecek

Avrupa’da, Afrika’da ve Amerika’da kabul görmüş ve "Kralların ressamı" olarak tanınan ünlü ressam merhum Rahmi Pehlivanlı’nın Kırıkkale’ye getirilen 179 eseri müzede sergilenecek.

29 Mayıs 2019 Çarşamba 09:38
“Kralların ressamı” Rahmi Pehlivanlı’nın eserleri müzede sergilenecek

Avrupa’da, Afrika’da ve Amerika’da kabul görmüş ve "Kralların ressamı" olarak tanınan ünlü ressam merhum Rahmi Pehlivanlı’nın Kırıkkale’ye getirilen 179 eseri müzede sergilenecek.


26 yaşında profesyonel bir ressam olan ve "Kralların ressamı" olarak tanınan merhum Rahmi Pehlivanlı’nın 179 eseri, Orta Doğu Teknik Üniversitesinden (ODTÜ) ve Türkiye’nin çeşitli yerlerinden alınarak Kırıkkale’ye getirildi. Nur Cami Külliyesi Konferans Salonu’nda düzenlenen törenle eserlerden 19 tablo görücüye çıkartıldı. Burada yapılan törende Pehlivanlı’nın Anadolu’da il il gezip resmettiği eserler, sinevizyon gösterisinde davetlilere tanıtıldı. Avrupa’da, Afrika’da ve Amerika’da kabul görmüş ve Türkiye’yi yurt dışında temsil eden Pehlivanlı’nın 179 eseri eylül ayında Kırıkkale’de yeni yapılması planlanan müzede sergilenecek.


Pehlivanlı’nın, Aşık Veysel’i resmettiği tablo en çok öğrencilerin ilgisini çekerken, 1967 yılında “Zina” adlı tablo Papa IV. Paul tarafından Vatikan’a alındığı ve gümüş madalya ile ödüllendirildiği eser de ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. 1952 yılında yaptığı Aziziye kahramanı “Nene Hatun”un portresi de sergide yerini aldı.


Töreninde konuşan Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, “Rahmi Pehlivanlı’nın bir şekilde ben de akrabasıyım. Rahmi Pehlivanlı tüm Türkiye’nin olduğu gibi Kırıkkale’nin de gurur kaynağı. Rahmi Pehlivanlı Kırıkkale’de dünyaya açılmış büyük bir isim. Rahmi Pehlivanlı’nın eserleri uzun bir zamandır ODTÜ’de bir vakıf marifetiyle sergilenmiyordu da hatta saklanıyordu diyebiliriz. Bu manada çok girişimler yapıldı. Bazı hukuki şeyler vardı ama hep istiyorduk ki Rahmi Pehlivanlı’nın eserleri Kırıkkale’ye gelsin Kırıkkale’de müzede sergilensin bugün bu gerçekleşti” diye konuştu.


Rahmi Pehlivanlı’nın anılmasının bir vefa borcu olduğunun altını çizen Kırıkkale Valisi Yunus Sezer ise "Kırıkkale’den kopmuş olan eserler, asıl topraklarında sergilenme imkanı bulacak. Bir taraftan da biz hem bunların sergileneceği müze çalışmalarına da başladık. Endüstri Meslek Lisesinin arka tarafında kantin olarak bulunan alanı biz güzel bir şekilde eylül ayına kadar restore ettirip Rahmi Pehlivanlı’nın eserlerinin sergileneceği bir müze haline getireceğiz" dedi.


Yapılan konuşmaların ardından protokol üyeleri sergiyi gezdi.


Ortaokul öğrencisi Ahmet Develioğlu, “Böyle şeyleri daha çok Kırıkkale’de görmek istiyorum. Son zamanlar Kırıkkale’de böyle şeyler göremiyorduk ama son zamanlar da görmeye başladık. Burada en çok Aşık Veysel dikkatimi çekti. Kendisini çok severim, şarkılarını dinlerim” şeklinde konuştu.


Resim çizmenin zor olduğunu belirten ortaokul öğrencisi Aysel Eroğlu, “Resim çizmek bana göre de çok zor çünkü ben resim çizemiyorum. Bu resimlere baktığımda da çok ama çok anlamlı. Burada Rahmi Pehlivanlı’nın bütün eserlerini görebiliyoruz. Gerçekten çok güzel çizmiş” dedi.


Pehlivanlı’ya, 1969’da Fransa Côte D’Azure’da düzenlenen uluslararası bir sergide birincilik ödülü ve diploma verildi. 1981 yılında İtalya, Accademia Universale Roma tarafından “Accademico Benemerito” diploması ve fahri hocalık unvanı verilen sanatçı adına sürekli bir kürsü ayrıldı. Pehlivanlı, aralıksız olarak resim çalışmalarını ölünceye kadar sürdürmüş ve yaşamının değişik evrelerinde eser vermiş bir sanatçıdır. Anadolu’da gece-gündüz yüzlerce kilometre kat eden Pehlivanlı, “Renk Renk Türkiye’m” adlı koleksiyonunu da tamamladı.

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Haber Tarihi: 29 Mayıs 2019 Çarşamba 09:38
  1. sergi
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