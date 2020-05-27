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Kültür - Sanat

Kralların kralı Agamemnon’a ait çıktı

Bursa’da 2015 yılında toprak altından çıkartılan 2.

Yeniakit Publisher
2020-05-27 11:45:16 -
Kralların kralı Agamemnon’a ait çıktı

Bursa’da 2015 yılında toprak altından çıkartılan 2. Yüzyıl antik Roma dönemine ait mermer lahitin üzerindeki kabartma heykellerin sırrı çözüldü. Sanat tarihçisi uzmanlar, paha biçilemeyen tarihi lahitin dört bir yanındaki işlemeli heykellerin, Truva Savaşı, Truva sahnesinde oturan Briseis, Yunan Aka Kralı Agamemnon ve yine mitolojisiye göre Peleus ile su tanrıçası Thetis’in oğlu savaşçı Aşil’e ait olduğunu ortaya çıkardı.


Bursa’nın İznik ilçesinde 2015 yılında Hisardere Köyü yolu üzerinde bir zeytin tarlasında 2. Yüzyıl Roma İmparatorluğu dönemine ait mermer lahit çıkartılmıştı. İznik Arkeoloji Müzesinde sergilenen lahitin dört bir yanında özenle işlenmiş heykelleri araştıran uzmanlar, önemli tarihi bilgiye ulaştılar.


Tarihi lahiti inceleyen uzmanlar heykellerin Truva savaşı, Yunan Aka Kralı Agamemnon ve Aşil’e ait olduğunu tespit etti. Lahitin diğer yüzünde ise ilkbahar, yaz ve sonbaharı temsil eden heykeller bulunuyor.

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