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96 yaşında hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de gündem oldu.

Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, Elizabeth'in ölümünden sonra yapılan paylaşımları değerlendirdi.

"Aydınımızı nasıl zehirlemişler ki, İngiliz kumaşının piyasa payını artırmak için işgal ettiği Hindistan'da bir günde 40 bin dokuma ustasının elini kestiren İngiliz Kraliyeti'ni özgürlük, Osmanlı saltanatını ise istibdat olarak görüyor." diyen Dr. Şenocak, mesajını şöyle tamamladı:

Kraliçenin tasmasız köleleri aydın değil, haindir.