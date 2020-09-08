Ebeveynler çocuklarına kaliteli ve ahlaklı çizgi filmler izletmek için son derece hassas davranıyor. Bu konuda evlatlarınıza yerli yapım dinimize uygun, Türk örf ve adetlerini anlatan yapımlar izlettirmek son derece önemli. Diyanet TV’de pek çok kıymetli içerik bulunuyor. Diyanet TV’de çocuklara İslamiyeti anlatan, namaz kılmayı ve Kur'an-ı Kerim okumayı öğreten filmler yayınlanıyor. Ayrıca TRT Çocuk ekranlarında pedagogların onayladığı onlarca içerik yer alıyor.

Çocuklara yabancı yapım çizgi filmleri izletirken son derece dikkatli olunmalı. Pek çok çizgi filmde LGBT mesajları, Hristiyanlık propagandaları yer alıyor. Cadılar bayramından, noele kadar pek çok bize ait olmayan unsurla karşı karşıya kalan çocuklar bu tip kutlamalara özendiriliyor. Hatta ülkemizde cadılar bayramı ve noel öncesinde çocuklara yönelik ürün satan mağazalarda bu günlere ait giysiler, aksesuarlar satılıyor.

Çocuklarımızı bizi anlatan filmlerle buluşturmak çok daha kıymetli. Yerli yapım çizgi film maratonu Pepee ile başlayıp hızlı bir ilerleme kaydetti. Günümüzde onlarca yerli çocuk dizisi ve filmi bulunuyor. Söz konusu dizilerden biri de Kral Şakir.

Kral Şakir’de Türk aile yapısından, bize ait geleneklere, yemeklere kısacası pek çok yerli bilgi yer alıyor.

Kral Şakir nedir? | Kral Şakir'i kim çizdi?

Kral Şakir, Varol Yaşaroğlu tarafından Cartoon Network Türkiye için çizilen bir yapımdır. Kral Şakir 16 Mayıs 2016 tarihinde yayınlanmaya başladı.

Çizgi filmde Kral Şakir karakteri evin haylaz ve meraklı oğludur. Yardımı seven Kral Şakir ailesine son derece bağlıdır.

Canan, Şakir’in kız kardeşidir. Son derece zeki olan Canan konulara karşı verdiği tepkiler ve aklın yolunu kullanarak sorunları çözmesiyle ünlüdür.

Remzi karakteri ise ailenin babasıdır. Ailesine düşkün olan Remzi en yakın arkadaşı Necati ile bilgisayar oyunları oynamayı ve gizemli olayları çözmeye bayılır.

Kadriye ise aslında her evde görmeye alışık olduğumuz anneleri temsil eder. Ailesinin sağlıklı beslenmesini isteyen, titiz ve son derece sevgi dolu bir annedir.

Necati, Remzi’nin en yakın arkadaşıdır. Necati bekardır ve bir okulda hizmetli olarak çalışır. Zamanının çoğunu Remzi ve ailesiyle geçirmeye bayılır.

Kral Şakir hangi kanalda yayınlanıyor?

Kral Şakir; Cartoon Network Türkiye ve Boomerang TV'de yayınlanıyor. Çizgi dizinin yeni bölümleri Boomerang TV ekranlarında yayınlanıyor.

Kral Şakir saatleri

Kral Şakir izlemek isteyen çocuklar genellikle yayın saatini merak ediyor. Kral Şakir, Boomerang TV’de her gün 09:20,09:45,21:50 ve 22:15'te yayınlanıyor.

Kral Şakir izle

Kral Şakir’i Cartoon Network Türkiye internet sitesinden ya da Youtube’den izlemeniz mümkün.

Kral Şakir son bölüm

Pek çok kişi internette Kral Şakir son bölüm | Kral Şakir yeni bölüm konularını araştırıyor. Kral Şakir’in bölümlerini televizyon takip etmeniz mümkün. Ayrıca Youtube Kral Şakir kanalından yayınlanan tüm bölümlere ulaşabilirsiniz.

Kral Şakir Oyun Zamanı

Bir çizgi dizi olan Kral Şakir beyaz perdeye de yansıdı. 11 Mayıs 2018'de Kral Şakir Oyun zamanı isimli film vizyona girdi. Kral Şakir Oyun Zamanı çocuklar için zaman zaman tv kanallarında yayınlanıyor. Filmin tamamını ücretli tv platformlarından izlemeniz de mümkün.

Kral Şakir Korsanlar Diyarı

Kral Şakir hayranlarının isteği üzerine bir sinema filmi daha yayınlandı. 4 Ekim 2019'da Kral Şakir Korsanlar Diyarı vizyona girdi. Hem çocukların hem de yetişkinlerin bir arada izleyebildiği bu film ilkinden daha çok beğeni topladı.

Kral Şakir oyunları

Pek çok çizgi filmin oyunları bulunuyor. Kral Şakir’in bilgisayar oyunlarına Cartoon Network Türkiye internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

Kral Şakir kitapları

Kral Şakir geniş bir pazara açıldı. Kral Şakir maceraları kitap haline geldi. Kral Şakir’in macera ve boyama kitaplarına kitapçılardan ve online alışveriş sitelerinden ulaşabilirsiniz. Söz

Kral Şakir uygulama indir

Kral Şakir’in sanal gerçeklik uygulaması ile bazı kitaplar sesli hale gelebiliyor. Söz konusu uygulamyı Play Store veya App Store’dan indirebilirsiniz.

Kral Şakir kırtasiye malzemeleri | Kral Şakir okul malzemeleri

Kral Şakir giysileri | Kral Şakir tişört| Çok sevilen, çocukların ilgisini çeken çizgi filmlerin lisanslı ürünleri geniş bir yelpaze ile çocuklara sunuluyor. Çocuklar cezbedici reklamlarla sevdikleri karakterlerin ürünlerine sahip olmak istiyor. Bu durum ise aileleri bir hayli zorluyor. Çünkü söz konusu lisanslı ürünlerin fiyatları bir hayli yüksek. Ayrıca çocuklara sürekli olarak sunulan bu tip ürünler gelecek adına korkutuyor. Bir oyuncakla, bir çantayla yetinmeyen yeni nesil ailelerin ellerinden geleni yapıp her şeyi satın almaları sebebiyle doyumsuz bireyler olma yolunda ilerliyor.

Kral Şakir Necati kim seslendiriyor?

Necati, Kral Şakir’de en dikkat çeken karakter. Bu karakterin bu kadar çok dikkat çekmesinin sebepleri arasında karakterin sesi de etkili oluyor. Necati karakterini tiyatrocu Levent Ünsal seslendiriyordu. Sanatçı Levent Ünsal 21 Mart 2020’de geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Kral Şakir seslendirenler | Kral Şakir'i kim seslendiriyor?

Kral Şakir’in sesini tanıyan çocuklar bu sesin Köstebekgiller çizgi filmindeki Boyo ile aynı olduğunu fark ediyor. Kral Şakir ve Boyo karakterlerini sanatçı Mustafa Oral seslendiriyor.

Kral Şakir boyama

Kral Şakir’in boyama kitapları da bulunuyor. Ayrıca internette görseller kısmında Kral Şakir boyama ifadesini arttığınızda karşınıza pek çok görsel çıkacaktır.

Kral Şakir oyuncak fiyatları

Kral Şakir’in 2018’de başlayan maratonunda pek çok lisanslı ürünü piyasaya sürüldü. Kral Şakir çizgi filminin oyuncakları da mevcut. Bu oyuncakların fiyatları karakterlere ve figürlerin büyüklüğüne göre değişiyor. Oyuncakların fiyatları 35 TL civarından başlıyor ve 170 liraya kadar çıkabiliyor.

Kral Şakir melodika notaları

İlköğretimde müzik derslerinde melodika çalınıyor. Çocuklar, Kral Şakir çizgi filminin müziğini melodika ile çalmayı arzu ediyor. Bu sebeple pek çok kişi Kral Şakir müziğinin notalarını araştırıyor. Kral Şakir melodika notaları şöyle:

|sol lab fa# – sol| sus – fa#|sol lab fa# – sol lab fa#|

|sol fa sol fa sol | sol sol la sol fa sol|

|sol fa sol fa sol|do re mib re mib do|

|re do si|

|do re mib | fa sol lab|

|sol lab sol- fa mib re do|

|si sib la sol| (SOL_DO) |

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