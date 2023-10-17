Kral 2. Abdullah mazlum Filistinlilere kapıyı kapattı

Dünyada en fazla Filistinli mülteciye ev sahipliği yapan Ürdün'de Kral 2. Abdullah dikkat çeken bir açıklama geldi. Almanya'ya düzenlediği ziyaret kapsamında Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile ortak basın toplantısı düzenleyen Kral Abdullah, "Ürdün'de ve Mısır'da mülteciye hayır." dedi.

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile Berlin'de düzenlenen ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

"Gerilim Gazze ve Batı Şeria'da çözülmeli"

Gündemine Filistin-İsrail çatışmasını alan Kral 2. Abdullah, bölge oluşabilecek mülteci sorununa dikkat çekerek, İsrail'i, Filistinli mültecileri Mısır veya Ürdün'e itmeye çalışmamasına ilişkin uyardı. Kral Abdullah, bölgedeki gerilimin Gazze ve Batı Şeria'da ele alınması gerektiğini ifade etti.

"Ürdün'de ve Mısır'da mülteciye hayır"

Kral Abdullah basın toplantısında, Filistinli mülteci meselesine ekstra bir parantez açarak, "Bu bizim kırmızı çizgimiz, çünkü bazı olağan şüphelilerin sahada fiili sorunlar yaratmaya yönelik planının bu mülteci konusu üzerinden olduğunu düşünüyorum. Ürdün'de ve Mısır'da mülteciye hayır." dedi.

İsrail Mısır'a gitmelerini istiyor

Öte yandan abluka altındaki Gazze Şeridi'ni yoğun bir şekilde bombalayan ve kentte insanlık dramına neden olan İsrail yönetimi ise, bölgede yaşayan Gazzelilerin Mısır'a gitmesini talep etmişti.

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