0553 313 94 23
impression

KPSS'ye geç kalınca baygınlık geçirdiler

Bugün yapılan KPSS ön lisans sınavına saniyelerle geç kalan adaylar ve yakınları, sınavların yapıldığı binaların girişinde görevlilerle tartıştı. Geç kalan adaylardan baygınlık geçirenlere müdahalede bulunuldu.

04 Kasım 2018 Pazar 11:41
KPSS'ye geç kalınca baygınlık geçirdiler

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ön lisans sınavı bugün başladı. 15 dakika kuralının uygulandığı 2018 KPSS ön lisans sınavı saat 10.15'te başladı. Birçok aday sınava saniyelerle yetişirken, tüm uyarılara rağmen geç kalan adaylar da salona alınmadı.

Sınavı saniyelerle kaçıran Büşra ismindeki bir aday ve yakınları, kapıdaki görevlilere uzun süre dil döktü. İçeri alınmayan adaylar gözyaşlarına boğulurken, Büşra isimli aday tüm ısrarlara rağmen salona alınmayınca baygınlık geçirdi.

112 ekiplerinin müdahale ettiği aday, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

 

Haber Tarihi: 04 Kasım 2018 Pazar 11:41
  1. KPSS
  2. KPSS önlisans sınavı
  3. Sınava yetişemeyince sinir krizi geçirdiler

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Uyuşturucu tacirleri suçüstü enselendi
    1. Uyuşturucu tacirleri suçüstü enselendi
    2. Adana'da lüks araç hareketliliği: Ara..
    3. Gediz Nehri'nde toplu balık ölümü..
    4. Harvard'da konuşacaktı... Kaşıkçı için..
    5. KPSS'ye geç kalınca baygınlık geçirdiler
    6. Bedelli askerlikte son gün bugün
    7. Yaş meyve sebze ihracatı yükseliyor
    8. Basın Ekspress yolunda korkunç kaza!..
    9. Rusya'da korku dolu anlar! Daireler..
    10. Şer odaklarını deşifreye devam..
    11. FOX'tan yeni bir yalan haber skandalı..
    12. Kartal deplasmanlarda yeniliyor
    13. Fatih Terim'in Fırat Aydınus'a..
    14. Sultan II. Abdülhamid'in mirası..
    15. Adıyaman'da alev alev yanan otomobilin..
    16. Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya’da
    17. Sis sürücülere zor anlar yaşattı
    18. Trabzonspor, Andrea Ranocchia için..
    19. Süper lig 11. hafta maç sonuçları ve..
    20. Şener son yolculuğuna uğurlanıyor
    Sanal alemde rezalet! TikTok, toplumu yozlaştırıyor
    Sanal alemde rezalet! TikTok, toplumu yozlaştırıyor
    Yunan kıyafeti giyen büyükelçi geri çağrıldı
    Yunan kıyafeti giyen büyükelçi geri çağrıldı
    Erdoğan'dan, Mine G. Kırıkkanat'a unutamayacağı cevap
    Erdoğan'dan, Mine G. Kırıkkanat'a unutamayacağı cevap
    Komşudan yerli savaş uçağı açıklaması
    Komşudan yerli savaş uçağı açıklaması
    Hacettepe’de sapkın derse soruşturma
    Hacettepe’de sapkın derse soruşturma

    Günün Karikatürü

    3 Kasım 2018
    Ünlü isme bıçaklı saldırı! Hayatını kaybetti
    Ünlü isme bıçaklı saldırı! Hayatını kaybetti
    Türkiye'den dev hamle! Teröristlerin akıllarını alacak
    Türkiye'den dev hamle! Teröristlerin akıllarını alacak