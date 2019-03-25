KPSS ücretleri 2019 son dakika ÖSYM 2019 KPSS başvuruları ne zaman yapılacak

Son dakika ÖSYM, KPSS ortaöğretim ve KPSS önlisans sınavlarının 2019 yılında yapılmayacağını duyurdu. 2019 KPSS lisans sınavı ne zaman yapılacak? 2019 KPSS başvuru tarihleri, sınavları, sınav sonuçları açıklanma tarihi merak konusu oldu. KPSS lisans başvuruları ne zaman? KPSS lisans sınavı ne zaman, KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman 2019. 2019 KPSS başvuruları ne zaman başlayacak? İşte ÖSYM KPSS tarihleri...

ÖSYM’den son dakika KPSS başvuru ve sınavlarına ilişkin son dakika açıklaması. 2019 KPSS başvuruları ne zaman başlayacağını ve ÖSYM KPSS tarihlerini haberimizde bulabilirsiniz. 2019 KPSS sınavına binlerce memur adayı girecek. Kamu kurumlarında memur ola hayali kuran vatandaşlar bir taraftan sınava hazırlanırken diğer yandan da 2019 yılında yapılacak KPSS sınav tarihini merak ediyor. Yüzbinler önlisans, lisans ve ortaoğretim (lise) Kamu Personeli Sınavı'nı başvurularını yapmak için gün sayıyor. Peki 2019 KPSS başvuruları ne zaman yapılacak? KPSS başvurusu sırasında nelere dikkat edilmeli? 2019 ortaöğretim KPSS ne zaman, lise KPSS ne zaman 2020, 2019 KPSS ortaöğretim, KPSS 2019 başvuru tarihi lise, 2019 KPSS önlisans ne zaman, lise mezunu KPSS ne zaman 2019, KPSS sınavı ne zaman 2019, 2019 KPSS ne zaman lisans İşte 2019 KPSS tarihleri ve ÖSYM sınav takvimi...

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi, 2019 yılında Kamu Personeli Seçme Sınavı lisans başvurularının ne zaman yapılacağına dair açıklamada bulundu. Öte yandan sınav merkezi, KPSS ortaöğretim ve KPSS önlisans sınavlarının 2019 yılında yapılmayacağını duyurdu.

2019 KPSS başvuru tarihleri, sınavları, sınav sonuçları açıklanma tarihi

Genel Yetenek - Genel Kültür 2019 sınavı: Başvuru tarihi 3 Mayıs 2019 - 15 Mayıs 2019. Geç Başvuru tarihi 28 Mayıs 2019. Sınav günü 14 Temmuz 2019.

Alan Bilgisi 2019 sınavı: Başvuru tarihi 3 Mayıs 2019 - 15 Mayıs 2019. Geç Başvuru tarihi 28 Mayıs 2018. Sınav günü 20 Temmuz 2019 (Birinci oturum) - 21 Temmuz 2019 (İkinci oturum).

Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) 2019 sınavı: Başvuru tarihi 3 Mayıs 2019 - 15 Mayıs 2019. Geç başvuru tarihi 28 Mayıs 2019. Sınav günü 28 Temmuz 2019

2019 KPSS sınav sonuçları: Tüm sınavlara dair sonuçlar tek bir günde açıklanacak. ÖSYM sınav sonuç tarihini açıkladı: 29 Ağustos 2019

2019 KPSS lisans sınav başvuruları 3 Mayıs 2019 tarihinde başlıyor, 15 Mayıs 2019'da sona eriyor. KPSS Ön lisans ve KPSS Ortaöğretim sınavları, 2019 yılında yapılmayacak. Sınavlar ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılacak.

KPSS lisans kılavuzu ne zaman yayımlanacak?

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi, KPSS lisans kılavuzunu başvuru tarihi olan 3 Mayıs 2019 tarihinde resmi web sitesinde yayımlayacak. Kılavuz içerisinde, KPSS başvuru ücreti ve sınava dair başvuruların nasıl yapılacağına dair bilgiler yer alacak.

KPSS nedir?

Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılmaktadır.

Yukarıda sözü edilen Yönetmeliğin 2. maddesinde, kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılmıştır.

a) A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,

b) B Grubu Kadrolar; kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.