KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sonuçları ne zaman açıklanır?

ÖSYM KPSS 2021 takvimine göre, KPSS 2021 başvuruları 28 Mayıs-14 Haziran 2021 tarihleri arasında alındı. Kamu kurumlarda görev yapmak isteyenlerin girmek zorunda olduğu KPSS sınavı 2021, 1 Ağustos Pazar günü yapılmakta. Saat 10.15'te başlayacak olan A Grubu ve Öğretmenlik sınavında Genel Yetenek-Genel Kültür testinden sorular sorulacak.

KPSS 2021 ne zaman başlayacak ne zaman bitecek

KPSS A Grubu Ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) oturumları 1 Ağustos'ta yapılıyor. KPSS sınav saati kaçta başlayacak, kaçta bitecek? 2021 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavı saat 10:15’te başlayan Genel Kültür Genel Yetenek Sınavı 12:25’te tamamlanacak.

Eğitim Bilimleri Sınavı da aynı şekilde 1 Ağustos 2021 Pazar günü yapılacak ve sınav saat 14:45’te başlayacak. Eğitim Bilimleri Sınavı’nda ise adaylara 100 dakika süre tanınacak. Yani 14:45’te başlayacak bu sınav 16:25’te sona erecek.

2021 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sonuçları ne zaman açıklanır?

KPSS sınav sonuç tarihi ÖSYM'nin sınav takviminde belli oldu. Takvime göre KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınav sonuçları 16.09.2021 tarihinde ilan edilecek. Sonuçlar ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden görüntülenecek.