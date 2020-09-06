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Gündem KPSS sonrası gündem oldu! Osman Hamdi Bey'in 'Kuran Okuyan Kız' tablosu öğrencileri ters köşe yaptı
Gündem

KPSS sonrası gündem oldu! Osman Hamdi Bey'in 'Kuran Okuyan Kız' tablosu öğrencileri ters köşe yaptı

Bugün yapılan KPSS sonrası Osman Hamdi Bey gündem oldu. Bir soruda ünlü ressamın en bilinen eseri ""Kaplumbağa Terbiyecisi" yerine rekor fiyata satılan "Kur'an Okuyan Kız" tablosunun sorulması adayları ter köşe yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-09-06 15:53:00 - 2020-09-06 15:53:35
KPSS sonrası gündem oldu! Osman Hamdi Bey'in 'Kuran Okuyan Kız' tablosu öğrencileri ters köşe yaptı

Ölümcül yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri alınarak yapılan KPSS'nin Lisans Genel Kültür ve Genel Yetenek oturumu bugün tamamlandı.

Sınav sonrası sosyal medyada Osman Hamdi Bey gündem oldu. "Kaplumbağa Terbiyecisi" isimli tablosuyla bilinen sanatçının başka bir eseriyle KPSS'de sorulması adaylara ters köşe yaptı.

Çünkü sınavda Osman Hamdi Bey'in rekor fiyata satılan 'Kuran Okuyan Kız' tablosu soruldu. Oysa sanatçı daha çok "Kaplumbağa Terbiyecisi" eseriyle tanınıyordu.

 ('Kuran Okuyan Kız' tablosu)

"Kur'an Okuyan Kız" tablosu 6.3 milyon sterline satıldı

Osman Hamdi Bey'in 1880 yılında yaptığı "Kur'an Okuyan Kız" tablosu Eylül 2019'da Londra’daki Bonhams Müzaye Evi’nde düzenlenen açık artırmada 6.3 milyon sterline alıcı buldu.

Bu rakamla; Türkiye'nin en pahalı tablosu unvanını alan eserin alıcısının Malezya İslam Sanatları Müzesi olduğu ve eserin ilk kez British Museum'da sergileneceği duyurulmuştu.

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