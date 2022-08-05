KPSS sınavında kaç benzer soru var? Yediiklim deneme sınavındaki kaç soru KPSS’de sorulmuş?

KPSS’deki sızıntı iddiaları ile ilgili başlatılan soruşturma çok yönlü devam ederken yeni detaylar da ortaya çıkıyor. 2022 KPSS'de bazı soruların, Yediiklim Yayınevi'nin daha önce yaptığı deneme sınavındaki sorularla aynı olduğu iddiaları üzerine başlatılan idari ve adli Soruşturma sürüyor. Devlet Denetleme Kurulu'nun (DDK) Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmasının ardından başlatılan adli soruşturma kapsamında, Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Yediiklim Yayınevi'ne ait 2 adreste arama gerçekleştirildi.

Yayınevinin Kızılay ve Ostim'deki adreslerindeki aramalarda, çok sayıda dijital materyale ve soru örneklerine el koyuldu. Bu soru örnekleri, incelenmek üzere emniyete götürüldü. Soruşturma devam ederken, soru örneklerindeki incelemenin de sürdüğü öğrenildi.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali, 31 Temmuz'da yapılan KPSS oturumlarının iptal edildiğini, 6-7 Ağustos 2022 ve 14 Ağustos 2022’de yapılacak KPSS oturumlarının da ertelendiğini açıkladı. 2022 yeni KPSS takvimi 17 Eylül'de başlayacak?

KPSS'de kaç soru benzer?

Yediiklim Yayınevi’nin sahibi Münir Çelik, "Sosyal medyada dolaşan 20 tane soru noktası, virgülüne kadar aynı denilen söylemler asılsızdır” dedi. Yayınevinde tarih öğretmenliği yapan ve tarih sorularını hazırlayan Ahmet Uğur Karakuza ise “Bizim tarih sınavında benzer 2-3 sorumuz var. “ diyerek kendilerini savundu.

KPSS'de çıkan 20 soruya tam cevap verenler tespit edildi mi?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Adli ve idari tasarruflarla meselenin üzerine gidilmesi elbette yerindedir, ama yeterli değildir." ifadesini kullandı. MHP'nin Türkiye'yi hedef alan kuşkulu olaylarla ilgili görüş ve önerilerinin belli, berrak ve tutarlı olduğunu belirten Bahçeli, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Cemevi saldırısıyla KPSS skandalının çok yönlü araştırılmasının yanında, Zeytinburnu Balıklı Rum Hastanesi'nde çıkan yangının kundaklama olup olmadığı mutlak surette açıklığa kavuşturulmalıdır. KPSS'de çıkan ve bir yayınevinin test kitapçığında sorulduğu anlaşılan 20 soruya kimlerin tam ve eksiksiz doğru cevap verdiği tespit edilmeli, bu şahıslarla ilgili inceleme de acilen yapılmalıdır. Şayet ilgili yayıneviyle bahse konu soruların hepsine doğru cevaplar verenler arasında makul bağ ve bağlantı bulunursa, bunların alayı birden isim isim afişe edilmeli, en ağır cezaya çarptırılmalıdır. Hiçbir evladımızın haklarının gaspına sessiz durmayacağımız, emeklerinin ve ümitlerinin heba edilmesine seyirci kalmayacağımız çok iyi bilinmelidir."

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2022-KPSS Lisans sorularının sızdırıldığıyla ilgili iddialara ilişkin, Yediiklim kurumuna ait yayınevi ve dershanesindeki bir kısım dijital materyal ile soru kitapçıklarına el konulduğunu bildirdi.