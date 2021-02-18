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Ekonomi KPSS şartsız memur alımı! Çankaya Belediyesi personel alımı ne zaman?
Ekonomi

KPSS şartsız memur alımı! Çankaya Belediyesi personel alımı ne zaman?

Çankaya Belediyesi, KPSS şartı olmadan İŞKUR üzerinden personel alımı yapacağını duyurdu. Yapılan duyuruda en az ön lisans mezunu şartı aranırken diğer şartlarda merak konusu oldu. Peki, Çankaya Belediyesi personel alımı ne zaman ve hangi kadrolara alım yapılacak?

Yeniakit Publisher
2021-02-18 13:04:00 -
KPSS şartsız memur alımı! Çankaya Belediyesi personel alımı ne zaman?

Çankaya Belediyesinin, İŞKUR üzerinden yayınladığı duyuruda KPSS şartı olmadan en az ön lisans mezunu memur alımı yapacağını bildirdi. Yapılan duyurudan sonra Çankaya Belediyesinde personel olarak çalışmak isteyen adaylar, personel alım tarihini ve hangi kadrolara alım yapılacağını araştırıyor. İşte merak edilen soruların cevabı…

Çankaya Belediyesi personel alımı ne zaman?

İŞKUR üzerinden duyuru yayımlandı. Yayımlanan duyuru Çankaya Belediyesi bünyesine KPSS puan şartı olmadan personel alımı yapılacağına yer verildi. Adayların, personel alımı için son başvuru yapabilecekleri tarih 23.02.2021'dir.

Çankaya Belediyesi hangi kadrolara personel alımı yapacak?

İŞKUR, üzerinden Çankaya Belediye Başkanlığı tarafından yayınlanan ilanda büro personeli, peyzajcı, halkla ilişkiler görevlisi, muhasebeci, çocuk gelişimcisi ve idari işler personeli alımı yapılacağına yer verildi.

1- Üniversitelerin Peyzaj Programı Bölümü lisans mezunu Auto CAD, Grafik ve Web tasarımı belgelerine sahip Peyzajcı,

2- Ön lisans mezunu İngilizce Bilgisayarlı Muhasebe belgelerine sahip satış ve reklam alanlarında deneyimli halkla ilişkiler görevlisi 1 kişi,

3. En az lisans mezunu büro personeli 1 kişi,

4 En az ön lisans mezunu büro personeli 2 kişi,

5 En az lisans mezunu, Serbest muhasebeci mali müşavirlik ruhsatına sahip muhasebeci 1 kişi,

6 Üniversitelerin ön lisans çocuk gelişimi mezunu çocuk gelişimi personeli 1 kişi,

7 Üniversitelerin ön lisans muhasebe bölümü mezunu idari işler ve muhasebe personeli 1 kişi.

Söz konusu ilan metninde başvuruların nasıl yapılacağına değinilmedi. İş başvurusu için Ankara İŞKUR Çankaya Hizmet Binasının aşağıdaki bilgilerinden iletişime geçebilir, başvuru şeklini sorabilirsiniz.

İletişim Hattı444 75 87

Telefon(0312) 431 03 28

Faks(0 312) 431 03 40

[email protected]

Adres Sağlık Sok. No:1 Sıhhiye ANKARA

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