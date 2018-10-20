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KPSS ortaöğretim sınav sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak?

ÖSYM KPSS sınav sonuçları için tarih verdi. 2018 KPSS ortaöğretim sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM’nin KPSS ortaöğretim sınav sonuçlar için verdiği tarihe göre KPSS ortağretim sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak? KPSS ortaöğretim sınavına giren adayların gözü kulağı ÖSYM’de. ÖSYM 7 Ekim’de gerçekleştirilen 2018 KPSS Ortaöğretim sınav soru ve cevaplarını yayınlamasının ardından şimdi de KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklayacak? Sorusunun cevabını arıyor ÖSYM, 2018 lise KPSS sonuçlarını açıklayacağı tarihi duyurdu. Peki KPSS sonuçları resmen ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacak?

20 Ekim 2018 Cumartesi 09:09
KPSS ortaöğretim sınav sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak?

ÖSYM KPSS sınav sonuçları için tarih verdi. 2018 KPSS ortaöğretim sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM’nin KPSS ortaöğretim sınav sonuçlar için verdiği tarihe göre KPSS ortağretim sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak? KPSS ortaöğretim sınavına giren adayların gözü kulağı ÖSYM’de. ÖSYM 7 Ekim’de gerçekleştirilen 2018 KPSS Ortaöğretim sınav soru ve cevaplarını yayınlamasının ardından şimdi de KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklayacak? Sorusunun cevabını arıyor ÖSYM, 2018 lise KPSS sonuçlarını açıklayacağı tarihi duyurdu. Peki KPSS sonuçları resmen ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacak?

2018 KPSS ortaöğretim sınavının soru ve cevaplarının yayınlanmasının ardından sınava giren adaylar şimdi de ortaöğretim KPSS sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. ÖSYM, 2018 lise KPSS sonuçlarını açıklayacağı tarihi duyurdu. Peki KPSS sonuçları resmen ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacak? ÖSYM'nin sonuç sayfasında KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları, ne zaman açıklanacak sorusu gündemini korurken, kurum sınav takvimi içerisinde sonuçların açıklanacağı tarihi yayınlandı.

2018 KPSS ortaöğretim sınav sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak?

ÖSYM sınav takvimi içerisinde yayınlanan bilgiye göre, sınav sonuçları 8 Kasım 2018 tarihinde açıklanılıyor. Saat kaçta sorusuna cevap vermeyen kurum, sınav sonuçlarının çoğunu saat 17:00'den sonra açıklıyor. KPSS Ortaöğretim lise sınav soruları-cevapları ÖSYM AİS sayfasından yayınlanmıştı. Adaylar, KPSS ortaöğretim sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecekler.

KPSS ortaöğretim sınav sonuçları için tıklayınız

ÖSYM 2018 KPSS ortaöğretim sınavının geçersiz sayılan nedenler neler?

1) Müsvedde kâğıdı kullanmaları veya soru ve cevaplarını başka bir kâğıda yazmaları,

2) Sınavın cevaplama süresi başlamadan soruları okumaya başlamaları,

3) Salondaki görevlilere soru sormaları,

4) Sınav süresi bittiği halde soruları okumaya ve cevap kâğıdında işaretleme yapmaya devam etmeleri,

5) Birbirlerinden kalem, silgi vb. şeyler alıp vermeleri,

6) Sınav düzenini bozacak davranışlarda bulunmaları yasaktır.

7) Soru ve cevapları cevap kâğıdının arkasına yazmaları,

8) Konuşmaları, kopya çekmeleri veya kopya vermeleri, Bu sınav kurallarına uymadığı tespit edilen adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.

KPSS puan hesaplama

Haber Tarihi: 20 Ekim 2018 Cumartesi 09:09
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