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Aktüel KPSS ortaöğretim atamları! KPSS ortaöğretim B grubu kadrolara yerleştirme ne zaman yapılacak?
Aktüel

KPSS ortaöğretim atamları! KPSS ortaöğretim B grubu kadrolara yerleştirme ne zaman yapılacak?

22 Kasım’da yapılan 2020 KPSS ortaöğretim sınavına ilişkin sonuçları ÖSYK takvimine göre, 24 Aralık’ta açıklanacak. KPSS sonuçlarıyla birlikte KPSS atamaları B grubu kadrolara yerleştirme heyecanı başlayacak. Lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunları için yapılacak olan KPSS sonuçlarının açıklanmasından sonra B grubu kadrolar için ÖSYM tarafından Tercih Kılavuzu hazırlanacaktır. Peki KPSS ortaöğretim B grubu kadrolara yerleştirme ne zaman yapılacak? KPSS ortaöğretim atamaları ne zaman?

Yeniakit Publisher
2020-12-20 15:11:00 -
KPSS ortaöğretim atamları! KPSS ortaöğretim B grubu kadrolara yerleştirme ne zaman yapılacak?

KPSS 2020 ortaöğretim sınav sonuçları ÖSYM tarafından açıklanmasından sonra adaylar ÖSYM tarafından yayınlanan tercih kılavuzu ile tercihlerini yapabilecek. Peki B grubu kadrolara yerleştirme ne zaman yapılacak? 

B grubu kadrolar için tercihler ne zaman alınacak? 

Lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunları için yapılacak olan KPSS sonuçlarının açıklanmasından sonra B Grubu Kadrolar için ÖSYM tarafından Tercih Kılavuzu hazırlanacaktır. Bu Kılavuzda kamu kurum ve kuruluşlarına ait B Grubu Kadrolar, kadro sayıları ve koşulları yer alacaktır. Adaylar, Tercih Kılavuzunda yer alacak yönteme göre tercihlerini İnternet aracılığıyla yapacaklardır. Tercihlerin hangi tarihlerde ve nasıl yapılacağı ÖSYM’nin internet adresinden adaylara duyurulacaktır.

Sınavdan sonra yapılan ilk yerleştirmede adaylardan yerleştirme ücreti alınmaz. Ancak bu sınav sonucuna bağlı daha sonra Merkezimiz tarafından yapılacak tüm yerleştirme işlemlerinde adaydan yerleştirme ücreti alınır.

B grubu kadrolara yerleştirme nasıl yapılacak?

Adaylar, ÖSYM tarafından B Grubu Kadrolara; puanları, tercihleri ve kadro sayıları göz önünde tutulmak suretiyle yerleştirilecektir. Yerleştirme işlemleri ile ilgili esaslar Tercih Kılavuzunda yer alacaktır. Yerleştirme işlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması hâlinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.

Yerleştirmede adayların ÖSYM'ye internet yoluyla gönderdiği bilgiler esas alınacaktır. Yerleştirme sonuçları ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına, adaylara ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğüne internet yoluyla, elektronik ortamda bildirilecektir.

KPSS B grubu kadrolara atama ne zaman?

ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar, başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın ilan edilmiş kadrolara doğrudan atanacaklardır. Ancak atama için öngörülen koşullara uymayan veya gerekli belgeleri süresi içinde getiremeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.

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