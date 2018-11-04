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KPSS ön lisans yapıldı! Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ön lisans düzeyi tamamlandı. 120 sorunun yer aldığı sınav 130 dakika sürdü.

04 Kasım 2018 Pazar 13:22
KPSS ön lisans yapıldı! Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) yapılan, KPSS ön lisans düzeyi sona erdi. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı.

Genel yetenek ve genel kültür testlerinden toplam 120 sorunun yer aldığı sınav 130 dakika sürdü.

Sonuçlar 29 Kasım'da açıklanacak

Ön lisans mezunları ile sınavın geçerlilik süresi içinde mezun olabilecek durumda bulunanlara yönelik düzenlenen sınavın sonuçları, "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden 29 Kasım'da açıklanacak.

Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

Haber Tarihi: 04 Kasım 2018 Pazar 13:22
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