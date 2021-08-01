KPSS maratonunda ikinci oturum
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından uygulanan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür) bugün saat 10.15’te başlayıp, saat 12.25’te sona ererken, KPSS Eğitim Bilimleri sınavına girecek adaylar ise yine bugün saat 14.45’ten itibaren sınav salonlarında ter dökecek.
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Memur adaylarının gireceği KPSS maratonu başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından uygulanan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür) bugün saat 12.25’te tamamlandı. Adaylar saat 14.45’ten itibaren KPSS Eğitim Bilimleri sınavına başlayacak.
Saat 10.15'te başlayan KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür sınavı 12.25’te sona erdi.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından uygulanan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür) soruları yanıtlamaları için adaylara 130 dakika süre verildi. Adayların saat 10.00'dan sonra sınav salonlarına alınmadığı sınav saat 12.25'te sona erdi.
KPSS Eğitim Bilimleri saat: 14.45’te başlayacak, 100 dakika süre verilecek. 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Eğitim Bilimleri) oturumu için adaylar, saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.