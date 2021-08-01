  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Fatih'te yangın çıktı
Azerbaycan duyurdu! Türkiye'ye doğru yola çıktılar
İran'da son korona bilançosu açıklandı
Bakan Koca kritik ili açıkladı: Orta riskli şehirler grubuna geçtiler
Eğitim KPSS maratonunda ikinci oturum
Eğitim

KPSS maratonunda ikinci oturum

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından uygulanan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür) bugün saat 10.15’te başlayıp, saat 12.25’te sona ererken, KPSS Eğitim Bilimleri sınavına girecek adaylar ise yine bugün saat 14.45’ten itibaren sınav salonlarında ter dökecek.

Yeniakit Publisher
2021-08-01 14:59:00 -
KPSS maratonunda ikinci oturum

yeniakit.com.tr

Memur adaylarının gireceği KPSS maratonu başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından uygulanan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür) bugün saat 12.25’te tamamlandı. Adaylar saat 14.45’ten itibaren KPSS Eğitim Bilimleri sınavına başlayacak.

Saat 10.15'te başlayan KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür sınavı 12.25’te sona erdi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından uygulanan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür) soruları yanıtlamaları için adaylara 130 dakika süre verildi. Adayların saat 10.00'dan sonra sınav salonlarına alınmadığı sınav saat 12.25'te sona erdi.

KPSS Eğitim Bilimleri saat: 14.45’te başlayacak, 100 dakika süre verilecek. 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Eğitim Bilimleri) oturumu için adaylar, saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay