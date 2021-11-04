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Aktüel KPSS girenlerin öğretmen ataması yapılacak mı? KPSS başarılı olan hangi alanda ataması yapılacak?
Aktüel

KPSS girenlerin öğretmen ataması yapılacak mı? KPSS başarılı olan hangi alanda ataması yapılacak?

Millî Eğitim Bakanlığının (MEB) bütçe görüşmeleri TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda yapıldı. Komisyonda milletvekillerinin soruları cevaplayan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğretmen atamalarına ilişkin son dakika açıklamasında bulundu. KPSS girdiği halde atanamadığını söyleyerek sitemde bulunan öğretmen adaylarını sevindirecek açıklama Bakan Özer’den geldi. Peki KPSS sınavına giren her öğretmen adayı ataması yapılacak mı? KPSS girenlerin öğretmen ataması yapılacak mı?

Yeniakit Publisher
2021-11-04 14:21:00 - 2021-11-04 14:21:53
KPSS girenlerin öğretmen ataması yapılacak mı? KPSS başarılı olan hangi alanda ataması yapılacak?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, KPSS’de başarı elde eden her öğretmenin kendi mezun olduğu alandan atanması için çalışma başlattıklarını açıkladı. Bakan Mahmut Özer, öğretmen atamalarına ilişkin olarak önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Özer, Bakan Özer “KPSS'de birinci oldum atanamadım şikayeti bitiyor. Her alandan ilk üçünü mutlaka alacağız” dedi. 

KPSS başarılı olan hangi alanda ataması yapılacak?

Özer şunları söyledi: ”“Artık ‘KPSS’de birinci oldum ama atanamadım’ diye bir şey duymayacaksınız” diyen Bakan Özer “Çünkü en az üçünü her alanda mutlaka almış olacağız. Yeni aldığımız öğretmenleri direkt okullarda başlatmaktan ziyade üç aylık bir eğitim programından geçirme ile ilgili yeni bir çalışmamız var” diye konuştu. Öte yandan Milli Eğitim Bakalığı, yeni dönemde ‘eğitimde fırsat eşitliği’ üzerinde çalışmalarını sürdürürken bu kapsamda öğretmen atamalarıyla ilgili önümüzdeki önemli bir strateji izleyecek. Son yapılan 15 bin öğretmen atamasında ilk defa 110 alandan her biri için kontenjan verilirken bu sayı daha önce 80 alan civarındaydı. Bakanlık, KPSS’de başarı elde eden her öğretmenin kendi mezun olduğu alandan atamasının yapılmasını sağlamak için çalışmalar yapacak.

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