KPSS DHBT sonuçları açıklandı!
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 1 Kasım’da gerçekleştirilen 2026-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı’nın (DHBT) sonuçlarını açıkladı.
KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı’na katılan adayların bekleyişi sona erdi.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı’nın (ÖSYM), internet sitesindeki duyuruya göre, 1 Kasım'da uygulanan 2026-KPSS DHBT'nin değerlendirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.
Öte yandan sınava katılan adayların cevap kağıtları da ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" adresinden 10 gün süreyle erişime açıldı.