KPSS başvuru ücreti ne kadar?

KPSS başvuru kılavuzuna göre, bu sene KPSS başvurularına 5 TL zam yapılarak 80 TL'ye yükseldi. KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin): 80,00 TLKPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin): 55,00 TL ÖABT (Her Bir ÖABT Alanı İçin): 80,00 TL

KPSS başvuru tarihleri

KPSS Lisans Başvuruları, 30.06.2020 ve 13.07.2020 tarihleri arasında,

KPSS Önlisans Başvuruları ise 21.08.2020 ve 02.09.2020 tarihleri arasında yapılabilecek.

KPSS Ortaöğretim başvuru tarihi 15 Eylül – 30 Eylül 2020 tarihleri arasında,

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) başvuru tarihi 6 Kasım – 16 Kasım tarihleri arasında yapılacak.

Sınava, lisans programlarından mezun olanlar ile sınava başvuru sırasında mezun durumda olmayan ancak,sınavın geçerlik süresi (iki yıl) içinde lisans düzeyinde mezun olabilecek durumda olan adaylar başvurabilecek.