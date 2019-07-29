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KPSS atama 2019! Lise önlisans ve lisans memur alımları son dakika yapılıyor mu ne zaman yapılacak?

KPSS sınavına girenler 2019 KPSS memur alımlarının ne zaman yapılacağını araştırmakta. 2018 KPSS’ye girenler ise kamu alımları için KPSS 2019lise önlisans ve lisans memur alımları son dakika yapılıyor mu ne zaman yapılacağı merak edilmekte. KPSS 2019/1 Tercihleri ÖSYM tercih sonuçlarını 28 Temmuz 2019 tarihi itibari ile tercihlerin sona ermesinin ardından 10 gün içerisinde duyurdu. KPSS sınavına katılıp da yüksek puan alan adaylar için merkezi yerleştirme ile lise, ön lisans ve lisans seviyesinde atama yapılarak herhangi bir kamu kurumuna yerleştirme yapılmakta. Lise önlisans ve lisans memur alımları son dakika yapılıyor mu ne zaman yapılacak?

29 Temmuz 2019 Pazartesi 09:27
KPSS atama 2019! Lise önlisans ve lisans memur alımları son dakika yapılıyor mu ne zaman yapılacak?

KPSS sınavına girenler 2019 KPSS memur alımlarının ne zaman yapılacağını araştırmakta. 2018 KPSS’ye girenler ise kamu alımları için KPSS 2019  lise önlisans ve lisans memur alımları son dakika yapılıyor mu ne zaman yapılacağı merak edilmekte. KPSS 2019/1 Tercihleri ÖSYM tercih sonuçlarını 28 Temmuz 2019 tarihi itibari ile tercihlerin sona ermesinin ardından 10 gün içerisinde duyurdu. KPSS sınavına katılıp da yüksek puan alan adaylar için merkezi yerleştirme ile lise, ön lisans ve lisans seviyesinde atama yapılarak herhangi bir kamu kurumuna yerleştirme yapılmakta. Lise önlisans ve lisans memur alımları son dakika yapılıyor mu ne zaman yapılacak?

Merkezi yerleştirme ile kamuya 68 kamu kurumu veya kamu kuruluşları tarafından lise, ön lisans ve lisans mezunu alımlar yapılıyor, Bu bağlamda lise mezunları için 130, Ön Lisans mezunları için 254 ve Lisans mezunları için 630 memur personel alımı yapılacak. Alımlar adayların KPSS puanına göre yapılacak. ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar, başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın, yerleştirme yapılan kadro ve pozisyonlara kamu kurum ve kuruluşlarınca doğrudan atanacaklardır. Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde yerleştirildikleri kurum veya kuruluşa teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 09:27
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