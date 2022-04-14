KPSS-2022/7: Karayolları Genel Müdürlüğü personel alımı tercihleri başladı mı?
Karayolları Genel Müdürlüğü KPSS-2022/7 Tercih Kılavuzu yayınlandı mı? KPSS 2022/7 tercih kılavuzu yayımlandı. KPSS sınavına katılan adaylar kamu kurum ve kuruluşlarının kamu personel alımlarını araştırıyor. KPSS puanı ile alımlar ÖSYM tarafından gerçekleştirilmekte. KPSS kamu personel alımları son dakika tercih kılavuzu yayınlandı. Karayolları Genel Müdürlüğünün sözleşmeli pozisyonu için KPSS puanı ile personel alımı yapıyor. KPSS 2022 KGM personel alımı tercihleri ne zaman yapılacak? ÖSYM KPSS Karayolları Genel Müdürlüğü KPSS-2022/7 tercihleri nasıl yapılacak?
Karayolları Genel Müdürlüğünün sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2022/7 Tercih Kılavuzuna saat 10.00’dan itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.
KPSS Karayolları Genel Müdürlüğü KPSS-2022/7 tercihleri nasıl yapılacak?
Adaylar tercihlerini, 14 – 21 Nisan 2022 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 21 Nisan 2022 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir. KPSS Kara Yolları Genel Müdürlüğü tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2022/7 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.
Karayolları Genel Müdürlüğü KPSS-2022/7 Tercih Kılavuzu için tıklayın.