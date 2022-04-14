KPSS-2022/7: Karayolları Genel Müdürlüğü personel alımı tercihleri başladı mı?

Karayolları Genel Müdürlüğü KPSS-2022/7 Tercih Kılavuzu yayınlandı mı? KPSS 2022/7 tercih kılavuzu yayımlandı. KPSS sınavına katılan adaylar kamu kurum ve kuruluşlarının kamu personel alımlarını araştırıyor. KPSS puanı ile alımlar ÖSYM tarafından gerçekleştirilmekte. KPSS kamu personel alımları son dakika tercih kılavuzu yayınlandı. Karayolları Genel Müdürlüğünün sözleşmeli pozisyonu için KPSS puanı ile personel alımı yapıyor. KPSS 2022 KGM personel alımı tercihleri ne zaman yapılacak? ÖSYM KPSS Karayolları Genel Müdürlüğü KPSS-2022/7 tercihleri nasıl yapılacak?