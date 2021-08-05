KPSS 2021 ÖATB sınav giriş belgesi nasıl sorgulanır?
Devlet memuru olmak isteyen öğretmenler 15 Ağustos 2021 tarihinde KPSS ÖABT sınavına katılacaklar. ÖSYM, sınav giriş belgelerini aday işlemleri sistemi üzerinden yayınladı. Peki, KPSS ÖATBT sınav giriş belgesi nasıl sorgulanır?
Devlet kurumlarında çalışmak isteyenlerin girmesi gereken KPSS her yıl ÖSYM tarafından düzenleniyor. ÖSYM KPSS ÖABT sınav giriş belgesinin erişime açıldığını duyurdu. İşte 2021 KPSS ÖABT sınav giriş belgeleri sorgulama sayfası ve detaylar...
KPSS 2021 ÖATB sınav giriş belgesi nasıl sorgulanır?
ÖSYM tarafından yapılacak olan KPSS ÖABT girecek olan adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, https://ais.osym.gov.tr/Yetki/Giris?ReturnUrl=%2FKPSS1%2F2021%2F3%2FGirisBelgesi sitesi üzerinden alabilirler.