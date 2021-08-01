KPSS 2021 A Grubu ve öğretmenlik sınavı soru ve cevapları yayınlandı mı? 2021 KPSS soru ve cevapları açıklandı mı?

ÖSYM, 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı gerçekleştiriliyor. Saat 10.15'te başlayan 2021 KPSS A Grubu ve öğretmenlik sınavı Genel Yetenek-Genel Kültür testinde adaylara, 120 soru yöneltilmekte. KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür testini cevaplama süresi 130 dakika. KPSS 2021 eğitim bilimleri sınavının başlama saati ise 14.45. 14.45'te başlayacak Eğitim Bilimleri Sınavında ise çoktan seçmeli 80 soru yöneltilecek ve soruları cevaplamaları için 100 dakika verilecek. Peki 2021 KPSS soru ve cevapları ne zaman yayınlanır? KPSS 2021 A Grubu ve öğretmenlik sınavı soru ve cevapları yayınlandı mı?

2021 KPSS soru ve cevapları ne zaman yayınlanır?

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavı 1 Ağustos Pazar günü yapılıyor. KPSS'ye girecek adayların merakla beklediği sorular ve cevap anahtarlarının kısa süre içinde yayınlanacağı tahmin ediliyor, soru ve cevaplar ÖSYM’nin AİS sistemi üzerinden yayınlanacak.

KPSS 2021 sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM'nin 2021 KPSS sınav takvime göre KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınav sonuçları 16.09.2021 tarihinde ilan edilecek. Sonuçlar ÖSYM AİS ekranı üzerinden görüntülenecek.

KPSS puanları nasıl hesaplanacak?

Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirilecektir. Her testte, örneğin Genel Yetenekte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.