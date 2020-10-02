  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kozmik "örümcek ağı"nın merkezinde süper kütleli kara delik keşfedildi
Aktüel

Kozmik "örümcek ağı"nın merkezinde süper kütleli kara delik keşfedildi

Yeniakit Publisher
2020-10-02 13:11:57 -
Kozmik "örümcek ağı"nın merkezinde süper kütleli kara delik keşfedildi

ANKARA (AA) - Gök bilimciler, Büyük Patlama'dan hemen sonra oluşan ve etrafında kozmik bir "örümcek ağı" bulunan süper kütleli bir kara delik keşfetti.

Avrupa Güney Gözlemevi (ESO) tarafından tespit edilen, Güneş'in bir milyar katı büyüklüğündeki kara delik ile ilgili ayrıntılar "Astronomy&Astrophysics" dergisinde yayımlandı.

Evren henüz bir milyar yaşında bile değilken gözlemlenen süper kütleli kara deliğin çevresinde "örümcek ağı" olarak nitelendirilen alana 6 galaksinin girdiği keşfedildi.

Bulgunun, Samanyolu'nun merkezindekine benzer süper kütleli kara deliklerle ilgili soru işaretlerinin aydınlatılmasına katkı sağlayacağı ifade ediliyor.

Evren tarihinin erken safhasında kara deliklerin, ilk yıldızların sönmesiyle oluştuğu sanılıyor ancak gök bilimciler bu kara deliklerin nasıl süper kütleli hale geldiğini anlamakta zorlanıyor.

Gök bilimciler bu nedenle galaksi kümesini tuzağa düşüren ipliksi yapının, kara deliği "besleyecek" ve büyümesini mümkün kılacak kadar gaz taşıdığına inanıyor.

Bilim insanları ayrıca örümcek ağına benzer oluşumun, karanlık maddenin yardımıyla şekillenmiş olabileceğini düşünüyor.

ESO'dan yapılan açıklamada, kara delik çevresindeki ağın, Samanyolu'nun 300 katından daha büyük olduğu belirtildi.

İtalya'da Ulusal Astrofizik Enstitüsünde (INAF) görevli gök bilimci Barbara Balmaverde, "Buz dağının görünen kısmını gözlemlediğimize inanıyoruz. Süper kütleli kara deliğin etrafında şimdiye kadar keşfettiğimiz birkaç galaksi sadece en parlak olanları." değerlendirmesini yaptı.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yardımları çabuk unuttu! İspanya Türkiye'yi sattı
Dünya

Yardımları çabuk unuttu! İspanya Türkiye'yi sattı

Koronavirüs pandemisinde Türkiye'nin yaptığı yardımlar nedeniyle 'minnet' açıklamaları yapan İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez Laya,..
Altan Tan, Sırrı Süreyya Önder ve Ayhan Bilgen hakkında karar verildi
Gündem

Altan Tan, Sırrı Süreyya Önder ve Ayhan Bilgen hakkında karar verildi

Kobane soruşturması kapsamında gözaltına alınan Altan Tan, Gülfer Akkaya ve Sırrı Süreyya Önder adli kontrolle serbest bırakılırken, araları..
Oda TV'den ihanet!
Gündem

Oda TV'den ihanet!

Karanlık Oda TV, Türkiye'yi karalamak için 'yine' bir skandala imza attı.

Satılık 2015 model BMW 5.20i
Satılık 2015 model BMW 5.20i

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay