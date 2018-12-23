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'Kozmik' oda davasında taze firar

Genelkurmay Seferberlik Tetkik Kurulu'nda saklanan devletin son derece gizli belge ve bilgilerini, "yargı yetkisini silah gibi kullanarak", "askeri ve siyasi casusluk amacıyla" temin edip servis etmekle suçlanan FETÖ mensuplarının yargılanmasına devam edilirken, davada tutuklu yargılanırken ara kararla adli kontrol şartıyla serbest bırakılıp tutuksuz yargılanmasına karar verilen eski Ankara hakimi Nihal Uslu'nun firar ettiği ortaya çıktı.

23 Aralık 2018 Pazar 13:09
'Kozmik' oda davasında taze firar

Mehmet Kılınç  Yeni akit

Genelkurmay Seferberlik Tetkik Kurulu'nda saklanan devletin son derece gizli belge ve bilgilerini, "yargı yetkisini silah gibi kullanarak", "askeri ve siyasi casusluk amacıyla" temin edip servis etmekle suçlanan FETÖ zanlısı eski sözde yargı mensuplarının yargılanmasına Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nde devam edildi. Yargılamanın 12. celsesine, kamuoyunda 'Kozmik Oda Soruşturması' olarak bilinen olayın baş sanığı eski Ankara Savcısı tutuklu Mustafa Bilgili ve Halil İbrahim Kütük'le tutuksuz sanık Abdullah Bahçeci katıldı. Sözlü savunma yapan Mustafa Bilgili, Kozmik Oda'dan çıkan belgeleri önce sadece kendisinin incelediğini, gizli kalması gerekenleri Genelkurmay'a hemen iade ettiğini, diğer sanıkların olayla ilgilerinin bulunmadığını öne sürdü. Sonra ise belgeleri bilirkişi heyetleri, avukatlar ve polislerin de gördüğünü ve incelediğini kaydederek bunların da suç işlediğini kaydetti. Öte yandan, davada tutuklu yargılanırken ara kararla adli kontrol şartıyla serbest bırakılıp tutuksuz yargılanmasına karar verilen eski Ankara hakimi Nihal Uslu'nun firar ettiği ortaya çıktı. Mahkeme, Uslu hakkında yeniden yakalama kararı çıkardı. Mahkeme tutuklu sanıklar Mustafa Bilgili ve Halil İbrahim Kütük'ün ise tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 23 Aralık 2018 Pazar 13:09
  1. Genelkurmay Seferberlik Tetkik Kurulu
  2. FETÖ
  3. Yargıtay 16. Ceza Dairesi
  4. Kozmik Oda Soruşturması
  5. Ankara Savcısı tutuklu Mustafa Bilgili
  6. Halil İbrahim Kütük
  7. Abdullah Bahçeci
  8. Mustafa Bilgili
  9. Kozmik Oda
  10. Genelkurmay
  11. Ankara eski hakimi Nihal Uslu

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